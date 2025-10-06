विज्ञापन
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई: नशा, वन्यजीव और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी में कई गिरफ्तार

कस्टम्स अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि बैंकॉक से मुंबई आ रही फ्लाइट नंबर VZ 760 में एक यात्री संदिग्ध है. जांच के दौरान जब उसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से 1.964 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद हुआ.

  • मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 2 दिन में विदेशी ड्रग, जंगली जानवरों और कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी पकड़ी
  • बैंकॉक से आए यात्री के बैग में 1.964 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला जिसकी कीमत लगभग 1.96 करोड़ रुपये थी
  • एक यात्री के बैग से 19 इगुआना, 10 ऑरेंज बीयर्ड ड्रैगन सहित कई जिंदा और मृत विदेशी वन्यजीव बरामद हुए
मुंबई:

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (CSMIA) पर कस्टम्स विभाग ने दो दिनों की ड्यूटी के दौरान एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के कई मामले पकड़े हैं. 4 और 5 अक्टूबर 2025 के बीच पकड़े गए इन मामलों में विदेशी ड्रग्स, जंगली जानवरों और कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी शामिल है.

केस नंबर 1: बैंकॉक से आए यात्री के बैग में मिला ‘हाइड्रोपोनिक वीड'

कस्टम्स अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि बैंकॉक से मुंबई आ रही फ्लाइट नंबर VZ 760 में एक यात्री संदिग्ध है. जांच के दौरान जब उसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से 1.964 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद हुआ. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.96 करोड़ रुपये आंकी गई है. आरोपी यात्री को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

केस नंबर 2: बैग में मिले जीवित इगुआना, ड्रैगन और बंदर – वन्यजीव तस्करी का भंडाफोड़

एक और खुफिया सूचना के आधार पर कस्टम्स टीम ने बैंकॉक से फ्लाइट 6E 1060 से आए एक यात्री को रोका. जांच में उसका बैग खोलते ही अधिकारी दंग रह गए.

अंदर से जिंदा और मृत विदेशी जानवर मिले —
    •    19 इगुआना
    •    10 ऑरेंज बीयर्ड ड्रैगन
    •    1 मृत रैकून
    •    1 क्विंस मॉनिटर लिज़र्ड (जिंदा)
    •    3 स्क्विरल (2 गंभीर अवस्था में, 1 मृत)
    •    2 मृत सेंट्रल अमेरिकन स्क्विरल मंकी

इन सभी वन्यजीवों को तस्करी कर भारत लाया जा रहा था। यात्री को कस्टम्स एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

केस नंबर 3: कोलंबो से आए यात्री के बैग में मिले महंगे ‘ड्रोन'

कोलंबो से फ्लाइट UL 141 से मुंबई पहुंचे एक यात्री के बैग की जांच के दौरान अधिकारियों ने कई महंगे ड्रोन और उपकरण बरामद किए.

इनमें शामिल हैं:
    •    DJI MAVIC 4 Pro Fly More Combo (2 पीस)
    •    DJI MAVIC 4 Pro Creator Combo 512GB (2 पीस)
    •    DJI MATRICE 4T और 4E (2 यूनिट)
    •    DJI FLIP Fly Combo (2 पीस)
    •    DJI INSPIRE 3 बॉडी (1 पीस)
    •    DJI AVATA 2 (1 पीस)

सामानों की कुल कीमत ₹32.19 लाख बताई जा रही है. सभी ड्रोन बैग में छिपाकर लाए गए थे.

केस नंबर 4 और 5: बैंकॉक से फिर ‘वीड' तस्करी के दो और मामले

इसी दौरान बैंकॉक से आने वाली VZ 760 फ्लाइट के दो और यात्रियों को कस्टम्स टीम ने पकड़ा. दोनों के बैग से क्रमशः 1.93 किलो और 1.933 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया. दोनों मामलों में जब्त ड्रग्स की कुल कीमत करीब ₹3.86 करोड़ रुपये आंकी गई है. दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

