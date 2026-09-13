mp ips officers transfer list: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में रविवार 13 सितंबर की रात सरकार ने बड़ा फेरबदल कर दिया. गृह विभाग की ओर से एक साथ 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं. इनमें 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं. एसीपी, एडिशनल एसपी और डीएसपी समेत कई स्तर के अफसरों को इधर-से उधर किया गया है. ट्रांसफर लिस्‍ट में एमपी कैडर 2023 बैच चार और 2024 बैच के 6 आईपीएस अफसर शामिल हैं.

IPS मनीष भारद्वाज अब तक पुलिस मुख्यालय भोपाल में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे. अब उन्‍हें इंदौर कमिश्ररेट के कोतवाली क्षेत्र में एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त नियुक्‍ति किया गया है. 2024 बेच की IPS काजल सिंह जो उज्जैन में एएसपी के पद पर तैनात थीं, उन्‍हें सागर जिले के खुरई में एसडीओपी पद की जिम्‍मेदारी दी गई है.

10 आईपीएस अफसरों को कहां मिली पोस्टिंग?

स.क्र. अधिकारी अब तक यहां थे अब यहां पहुंचे 1 मनीष भारद्वाज उप पुलिस अधीक्षक साइबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली, नगरीय इंदौर 2 आलोक कुमार वर्मा सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला देवास नगर पुलिस अधीक्षक, रीवा 3 वैभव प्रिया सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम एस.डी.ओ.पी. नेपानगर, बुरहानपुर 4 शुभम सिंह ठाकुर सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर एस.डी.ओ.पी. गाडरवारा, नरसिंहपुर 5 मनोज कुमार सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर सहायक पुलिस आयुक्त, एम.पी.नगर, नगरीय भोपाल 6 लेखराज मीना सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर एस.डी.ओ.पी. सैलाना, रतलाम 7 काजल सिंह सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन एस.डी.ओ.पी. खुरई, सागर 8 जीव अग्रवाल सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा एस.डी.ओ.पी. कुक्षी, धार 9 दीपांशु सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला सागर एस.डी.ओ.पी. मनावर, धार 10 अमित कुमार सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा एस.डी.ओ.पी. सिंगरौली

एमपी में इन 10 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले.

राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के ताबदले की सूची?

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