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MP में 10 IPS समेत 137 पुलिस अफसरों के तबादले, देर रात बड़ा फेरबदल, देखें लिस्‍ट

मध्य प्रदेश में 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा के अफसरों समेत कुल 137 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं. मनीष भारद्वाज इंदौर में नए ACP बनाए गए हैं, अन्‍य जिलों में भी बड़ा फेरबदल हुआ है.

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MP में 10 IPS समेत 137 पुलिस अफसरों के तबादले, देर रात बड़ा फेरबदल, देखें लिस्‍ट
आईपीएस मनीष भारद्वाज और आईपीएस काजल सिंह को नई जिम्‍मेदारी.

mp ips officers transfer list: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में रविवार 13 सितंबर की रात सरकार ने बड़ा फेरबदल कर दिया. गृह विभाग की ओर से एक साथ 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं. इनमें 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं. एसीपी, एडिशनल एसपी और डीएसपी समेत कई स्तर के अफसरों को इधर-से उधर किया गया है. ट्रांसफर लिस्‍ट में एमपी कैडर 2023 बैच चार और 2024 बैच के 6 आईपीएस अफसर शामिल हैं. 

IPS मनीष भारद्वाज अब तक पुलिस मुख्यालय भोपाल में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे. अब उन्‍हें इंदौर कमिश्ररेट के कोतवाली क्षेत्र में एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त नियुक्‍ति किया गया है. 2024 बेच की IPS काजल सिंह जो उज्जैन में एएसपी के पद पर तैनात थीं, उन्‍हें सागर जिले के खुरई में एसडीओपी पद की जिम्‍मेदारी दी गई है.

10 आईपीएस अफसरों को कहां मिली पोस्टिंग? 

स.क्र.अधिकारी अब तक यहां थेअब यहां पहुंचे
1मनीष भारद्वाज उप पुलिस अधीक्षक साइबर, पुलिस मुख्यालय, भोपालसहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली, नगरीय इंदौर
2आलोक कुमार वर्मा सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला देवासनगर पुलिस अधीक्षक, रीवा
3वैभव प्रिया  सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला रतलामएस.डी.ओ.पी. नेपानगर, बुरहानपुर
4शुभम सिंह ठाकुर  सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुरएस.डी.ओ.पी. गाडरवारा, नरसिंहपुर
5मनोज कुमार सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियरसहायक पुलिस आयुक्त, एम.पी.नगर, नगरीय भोपाल
6लेखराज मीना  सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुरएस.डी.ओ.पी. सैलाना, रतलाम
7काजल सिंह सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैनएस.डी.ओ.पी. खुरई, सागर
8जीव अग्रवाल सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला रीवाएस.डी.ओ.पी. कुक्षी, धार
9दीपांशु  सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला सागरएस.डी.ओ.पी. मनावर, धार
10अमित कुमार  सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवाएस.डी.ओ.पी. सिंगरौली

एमपी में इन 10 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले.

एमपी में इन 10 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले.

राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के ताबदले की सूची? 

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