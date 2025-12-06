विज्ञापन
बहन को लेने जा रहा था परिवार, ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर; 5 लोगों की मौके पर मौत

Chhatarpur Accident: SSP आदित्य पाटले ने बताया कि जिस ट्रक की गाड़ी से टक्कर हुई है उसे हिरासत में ले लिया  गया है. ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. हादसे का शिकार हुए सातों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश के छतरपुर में कार हादसा.
  • मध्य प्रदेश के छतरपुर में आधी रात को बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक कार की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई.
  • इस हादसे में कार में सवार सात लोगों में से पांच की मौके पर मौत हो गई जबकि दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
  • दुर्घटना की शिकार गाड़ी में सवार सभी सात लोग एक ही परिवार के सदस्य थे जो पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे थे.
छतरपुर:

 मध्य प्रदेश के छतरपुर में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. शहर से बड़ा मलहेरा की तरफ जा रही गाड़ी की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे का शिकार हुई गाड़ी में 7 लोग सवार थे. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.

छतरपुर जिले के सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर चोपरिया मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. वहां से गुजर रहीं सागर आईजी हिमानी खन्ना हादसे वाली जगह से गुजर रही थीं. उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और दो घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया.
 

SSP आदित्य पाटले ने बताया कि जिस ट्रक की गाड़ी से टक्कर हुई है उसे हिरासत में ले लिया  गया है. ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. हादसे का शिकार हुए सातों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. वे सभी अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम के संबंध में शाहगढ़ की तरफ जा रहे थे. पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में सही कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी.

बहन को लेने जा रहा परिवार हादसे का शिकार

बताया जा रहा है कि मृतक सतना के नागौद क्षेत्र के रहने वाले थे. वे लोग सागर जिले के शाहगढ़ अपनी बहन को लेने जा रहे थे. गुलगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई.

भागने की कोशिश कर रहा ट्रक चालक पकड़ा गया

कार को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक वहां से भागने की कोशिश कर रहा था. लेकिन गुलगंज पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कर उसे धर दबोचा.  मृतक और घायल सभी लोग प्रजापति समाज के बताए जा रहे हैं. 

