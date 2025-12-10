बेबसी, मुफलिसी या कुछ और? 12 बच्चों की मां ने एक-एक कर बेच दिए 3 बच्चे, अब मुसीबत में पूरा परिवार

महाराष्ट्र के नासिक जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 12 बच्चों को जन्म देने वाली महिला एक-एक करके अपने तीन बच्चे बेच दिए. आखिर ऐसी क्या बेबसी थी कि उसे अपनी ममता का गला घोंटकर बच्चों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा. नासिक के त्र्यंबकेश्वर तालुका के टाके देवगांव का ये मामला है. यहां एक आदिवासी बस्ती में रहने वाली 45 साल की महिला बच्चुबाई विष्णू हंडोगे पर तीन बच्चों को पैसे के लिए बेचने का आरोप लगा है.पुलिस ने परिवार को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है.

पुलिस का कहना है कि महिला ने 12 बच्चों को जन्म दिया और उनमें से 3 बच्चों को दूसरों को सौंप दिया. मामला तब खुला जब 10 अक्टूबर 2025 को महिला ने एक कम वजन वाले बेटे को जन्म दिया. बच्चे का वजन कम होने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने जब आशा कार्यकर्ताओं को बच्चे के घर भेजा तो बच्चों की संख्या और उनकी अनुपस्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग को संदेह हुआ. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक ग्रामीण पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने तुरंत परिवार के घर जाकर जांच शुरू की. देर रात पुलिस ने मां-बाप को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है. पांच सदस्यों की एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो गहनता से पड़ताल करेगी. जिन परिवारों को 3 बच्चे सौंपे गए हैं, उनके परिजनों को भी हिरासत में लिया गया है.नासिक पुलिस ने परिवार और सभी बच्चों को नाशिक जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के पास भेज दिया है.

मां का दावा है कि उसने बच्चों को बेचा नहीं है, बल्कि रिश्तेदारों को गोद दिया है. बच्चों की मां बच्चूबाई हंडोगे ने आरोपों को ख़ारिज कर दिया है. उसने कहा कि आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को बेचा नहीं, बल्कि गोद के तौर पर रिश्तेदारों को दिया है. उसने अब तक तीन बच्चों को गोद दिया है.

नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने मामले की पुष्टि की है. हमें जानकारी मिली थी कि कुछ बच्चे बेच दिए गए हैं. परिवार में कुल 12 बच्चे हैं, जिनमें से 1 मर चुका है. उनमें से 3 बच्चों को तीन अलग-अलग जगहों पर (गोद दिया) दिया गया है.जिन 3 परिवारों को बच्चे दिए गए थे, हम उन तीनों परिवारों और बच्चों को लेकर आ गए हैं. 11 बच्चे, मां और पिता घोटी पुलिस स्टेशन में हैं.बाल कल्याण समिति के माध्यम से जांच शुरू है. जांच के बाद जो रिपोर्ट मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.