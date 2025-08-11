त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के सोनामुरा में एक्‍स्‍ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक मां ने अपनी पांच महीने की बेटी की हत्‍या सिर्फ इस वजह से कर दी क्‍योंकि उसे अपने ब्‍वॉयफ्रेंड के साथ भागना था. पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है. मां का नाम सुचित्रा देबवर्मा बताया जा रहा है.

बिस्तर पर पड़ा था शव

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुचित्रा देबबर्मा पर त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के प्रशासन के तहत आने वाले रामपदापारा गांव में अपने ही शिशु की हत्या करने का आरोप है. उसके ससुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि शिशु की मौत उस समय हुई जब महिला का पति अमित देबबर्मा घर से बाहर रबर के बागान में काम कर रहा था. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम संदिग्ध के घर पहुंची. उसे नवजात का शव बिस्तर पर पड़ा मिला. बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए सोनमुरा के एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिशु की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है क्योंकि आरोप है कि मां ने ही उसकी हत्या की है. पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सुचित्रा ने अपने पति अमित देबबर्मा के रबर बागान में काम पर जाने के दौरान ही बच्चे की गला घोंटकर उसे मार डाला. पूछताछ के दौरान, उसने स्वीकार किया कि वह शिशु की हत्या करके किसी और शख्‍स के साथ भागना चाहती थी जिसके साथ उसका विवाहेतर संबंध था.