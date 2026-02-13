उत्तराखंड में 15 से ज्यादा IPS अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध ग्राफ के बीच राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है. देहरादून और उधमसिंह नगर जैसे महत्वपूर्ण जिलों के कप्तानों समेत कई वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारियों के बम्पर तबादले किए गए हैं. देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को हटाकर अब एसटीएफ (STF) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि प्रमेन्द्र डोबाल देहरादून के नए कप्तान (SSP) होंगे. वहीं, अजय गणपति को उधमसिंह नगर का नया एसएसपी बनाया गया है. हरिद्वार में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नवनीत सिंह भुल्लर को कमान सौंपी गई है.

बदले गए कई जिलों के कप्तान