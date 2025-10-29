विज्ञापन
'मोंथा' चक्रवात से UP में हो सकती है भारी बारिश, जानें दिल्ली और बिहार पर होगा क्या असर?

Weather Update: मोंथा चक्रवात का असर दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है, धीरे-धीरे यह बिहार के करीब भी पहुंत रहा है. जिसकी वजह कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.जानें कैसा रहेगा आपके राज्य का हाल.

देशभर में कैसा है मौसम का हाल.
  • दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा है और सुबह-शाम ठंड का अनुभव होने लगा है.
  • दिल्ली-एनसीआर में सुबह-शाम ठंड का ऐहसास होने लगा है. आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है.
  • उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड बढ़ रही है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश और कोहरे की संभावना है.
नई दिल्ली:

दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है तो वहीं दूसरी तरफ सुबह-शाम ठंड का ऐहसास होने लगा है. अब गर्म कपड़े निकालने भी लोगों ने शुरू कर दिए हैं. खासकर दोपहिया वाहनों से सफर करने वाले सुबह-शाम गर्म जैकेट और हाथों में दस्ताने पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. मौसम विभाग पिछले दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग दे रहा है. सोमवार को कुछ इलाकों में बारिश हुई भी थी, लेकिन मंगलवार को बारिश नहीं देखी गई. हालांकि ठंड जरूर बढ़ गई है.

IMD के अलर्ट के मुताबिक, अगर बारिश होती है तो सर्दी और भी बढ़ जाएगी. वहीं दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार रात आंध्र के तटीय इलाकों को पार कर लिया. जिसकी वजह से तेज हवाएं चलीं और इसका असर ओडिशा के 15 जिलों में भी देखा गया. चक्रवात के आंध्र के तट से गुजरने के दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए और बिजली गुल हो गई.

दिल्ली-NCR में कैसा है 29 अक्टूबर का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. सुबह के समय 5 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं दोपहर में से स्पीड बढ़कर 10 किमी. प्रति घंटा हो सकती है. IMD का कहना है कि मोंथा का असर दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है. इसकी वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है और 1 नवंबर से दिल्ली में सर्दी बढ़ सकती है

उत्तर प्रदेश में कैसा है 29 अक्टूबर का मौसम?

उत्तर प्रदेश में ठंड का ऐहसास सुबह-शाम होने लगा है. सुबह-शाम हल्का कोहरा और धुंध देखी जा रही है. 29 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. हालांकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है. यूपी के लोगों को भी गर्म कपड़े निकालने की जरूरत है, क्यों कि आने वाले दिनों में बढ़िया ठंड देखने को मिलेगी.

बिहार में कैसा है 29 अक्टूबर का मौसम?

बिहार के कुछ हिस्सों में बुधवार को गरज के हल्की बारिश होने की संभावना है. चक्रवाती तूफान मोंथा अब बिहार के करीब पहुंच रहा है. मंगलवार शाम से इसका असर दिखना शुरू हो गया है. जिसकी वजह से अरवल और जहानाबाद समेत कई जगहों पर हल्की बारिश देखी गई. 30-31 अक्टूबर को इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है.

