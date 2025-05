धूल भरी आंधी के बाद अब देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, जानें वेदर अपडेट

Weather Forecast: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में गुरुवार को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला, इस दौरान कुछ इलाके में आंधी और धूल नजर आई. इसी बीच अब देशभर में मानसून की दस्तक वाली है. अगले 3 से 4 दिन में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसान दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरुवार दक्षिण-पूर्व अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, अंडमान द्वीप और अंडमान सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

About Advance of Southwest Monsoon 2025 on 15th May 2025:



❖ Southwest Monsoon has further advanced today into some parts of southeast Arabian Sea, Maldives & Comorin area and some more parts of South Bay of Bengal, Andaman Islands and Andaman Sea.



❖ The Northern Limit of… pic.twitter.com/1KWGBveanX