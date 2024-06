देशभर में मानसून की दस्तक! कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; जानें क्या है IMD का अलर्ट

गुजरात और राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में रविवार को भारी बारिश हुई जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ. दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के उत्तरी राज्यों की ओर आगे बढ़ रहा है. देश भर में बारिश से संबंधित घटनाओं जैसे बिजली गिरने और डूबने से कई लोगों की मौत की खबर है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां रविवार को भारी बारिश हुई. साथ ही मौसम‍ विभाग ने अगले चार-पांच दिनों तक कई राज्‍यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग ने 02 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई तक उत्तराखंड, 01 और 02 जुलाई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्‍थानों पर 3 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है.

इसके साथ ही 01 जुलाई को पूर्वी राजस्थान, 01 और 03 जुलाई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 4 मई तक अलग-अलग स्‍थानों पर भारी बारिश की संभावना है तो मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार में 2 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है.

आईएमडी ने कहा कि सौराष्ट्र क्षेत्र से सटे उत्तर-पूर्व अरब सागर पर चक्रवाती परिसंचरण के कारण गुजरात में बारिश का दौर चल रहा है. अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण यातायात प्रभावित हुआ, जिससे कुछ सड़कें और अंडरपास दुर्गम हो गए. सूरत जिले के पलसाना तालुका में दस घंटों में 153 मिमी बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में अगले चार दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा. आईएमडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दक्षिण और मध्य गुजरात तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में रविवार के बाद सोमवार को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश बारिश होने का अनुमान है.

मंगलवार तक दिल्‍ली में भारी बारिश का पूर्वानुमान

दिल्ली में मंगलवार तक भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच नगर निकायों ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं जिसके तहत कर्मचारियों और उपकरणों की तैनाती बढ़ाने समेत क्षेत्रीय इकाइयों को सतर्क रखने के कदम उठाए गए हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आगमन के पहले दिन शुक्रवार की सुबह 228.10 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1936 के बाद जून माह में अब तक की सर्वाधिक वर्षा है. बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और कई लोगों की जान चली गई.

राजस्‍थान के भरतपुर संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश

राजस्थान के कई हिस्सों में रविवार को भारी बारिश हुई. चुरू में सबसे अधिक 51.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि शहर में तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा. पिछले 24 घंटों में भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई. यहां पर 24 घंटों के दौरान धौलपुर के बाड़ी में 12 और बसेड़ी में 11 सेमी बारिश दर्ज की गई. वहीं भरतपुर जिले के नगर में 10, कुम्‍हेर में 9 और डीग में 8 सेमी बारिश दर्ज की गई.

East Rajasthan : Heavy to Very heavy Rainfall during past 24 hours of 30.06.2024#weatherupdate #significantrainfall #veryheavyrain@moesgoi @ndmaindia @DDNational @airnewsalerts pic.twitter.com/d32nYWchdr