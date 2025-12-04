विज्ञापन
पुतिन का शानदार स्वागत... पीएम मोदी खुद पहुंचे एयरपोर्ट, फिर एक ही कार से हुए रवाना, VIDEO में देखिए

पुतिन का शानदार स्वागत... पीएम मोदी खुद पहुंचे एयरपोर्ट, फिर एक ही कार से हुए रवाना, VIDEO में देखिए
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन का विमान गुरुवार शाम 7 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा
  • रूसी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद थे
  • उन्होंने गले लगाकर पुतिन का स्वागत किया और इसके बाद दोनों एक ही कार से रवाना हुए
पीएम नरेंद्र मोदी की दुनियाभर के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन बात जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आती है तो ये कुछ और खास हो जाता है. दोनों नेताओं की बॉन्डिंग कमाल की है. जब पीएम रूस की यात्रा पर गए थे तो पुतिन ने खुद उनकी अगवानी की थी. अब पुतिन आए तो पीएम मोदी अपने दोस्त को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए. ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वाला जेस्चर ये बताता है कि रूस का महत्व भारत के लिए कितना है. रूसी राष्ट्रपति दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं.

  1. दोस्ती की गर्मजोशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के विमान लैंड होने से कुछ मिनटों पहले ही पालम एयरपोर्ट पहुंच गए. पुतिन के विमान की लैंडिंग से ठीक पहले तक पीएम मोदी अपने दोस्त के इंतजार में अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे.
  2. जैसे ही विमान पालम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा पीएम मोदी अपने वाहन से बाहर निकले और अपने दोस्त का खड़े होकर इंतजार करने लगे.
  3. इस बीच बाबा बनारस नाम के एक शख्स ने दावा किया कि राष्ट्रपति पुतिन को भारतीय वायुसेना के विमानों ने एस्कॉर्ट किया. ये दावा सही होगा, कारण हर राष्ट्राध्यक्ष के आगमन पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं. हालांकि, बाबा बनारस की तरफ से डाला गया वीडियो पुराना मालूम पड़ता है.
  4. कड़ी सुरक्षा के बीच रेड कारपेट पर पुतिन आए तो अपने दोस्त पीएम मोदी को देखते ही पहले हाथ मिलाया और फिर गले लग गए. ये दो शक्तिशाली देशों की ऐसी जुगलबंदी थी कि दुनिया में सिहरन फैलाने के लिए काफी थी.
  5. पीएम मोदी से मिलने के बाद पुतिन ने भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद पुतिन के स्वागत में एयरपोर्ट पर ही नृत्य संगीत का कार्यक्रम हुआ. जिसे देख पुतिन मुस्कुराए और फिर दोनों एक ही गाड़ी में चले गए. 
  6. दिल्ली की ठिठुरती ठंड में मोदी-पुतिन की ये केमेस्ट्री दुनिया के कई देशों के नेताओं के माथे पर जरूर पसीने ला रही होगी.
  7. कारण ये है कि जिस तरह की गर्मजोशी दोनों देशों में दिख रही है ये साफ है कि दोनों देश अपने संबंधों को नये आयाम देने का मन बना चुके हैं.
  8. एयरपोर्ट से पुतिन को सीधे पीएम मोदी अपने आवास ले गए. यहां पुतिन और पीएम मोदी साथ डिनर करेंगे. इसके बाद दोनों नेता करीब दो घंटे तक बात करेंगे. हालांकि, ये समय बढ़ भी सकता है. इसके बाद पुतिन ITC मौर्या होटल में रात गुजारेंगे.
  9. पुतिन की भारत यात्रा का दूसरा दिन अहम है. इसी दिन घोषणाएं होंगी. हो सकता है कुछ बड़े फैसले दोनों नेता लें. सुबह 11 बजे रूसी राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाएगा. सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा.
  10. इसके बाद साढ़े 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. फिर 11 बजकर 50 मिनट पर हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी. दोनों नेता इस दौरान सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे. इसके बाद 1 बजकर 50 मिनट पर मीडिया के सामने संयुक्त बयान जारी करेंगे.
