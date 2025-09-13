विज्ञापन
देश के विकास में मिजोरम का अहम योगदान... आइजोल में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में रेल लाइन का उद्धाटन किया. इसके साथ ही आइजोल पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर बन जाएगा, जो रेल मार्ग से जुड़ गया है. इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर रेल मार्ग से जुड़ चुके हैं.

  • आइजोल पहली बार रेल मार्ग से जुड़ा है, जिससे यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन कर राजधानी को प्रमुख शहरों से जोड़ा.
  • PM मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास को सराहा और मिजोरम की खेल नीति व आर्थिक उत्पादों पर विशेष जोर दिया.
मिज़ोरम:

आइजोल पहली बार रेल लाइन से जुड़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में रेल लाइन का उद्धाटन किया. इसके साथ ही आइजोल पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर बन जाएगा, जो रेल मार्ग से जुड़ गया है. इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर रेल मार्ग से जुड़ चुके हैं. पीएम मोदी ने इस इस अवसर पर कहा कि पिछले 11 सालों में पूर्वोत्‍तर के राज्‍यों में तेजी से काम हुआ है. देश के विकास में मिजोरम का अहम योगदान है. लेकिन कुछ पार्टियों के ने वोट बैंक की राजनीति को विकास से ऊपर रखा. 

प्रधानमंत्री मोदी ने आज मिजोरम की राजधानी को दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से जोड़ने वाली तीन नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. पीएम मोदी ने कहा, 'चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण, मिजोरम के लोगों ने काफी योगदान दिया है. मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन, आइजोल अब रेल मानचित्र पर आ गया है.'  

PM मोदी ने मिजोरम में क्‍या-क्‍या कहा?

  • मैं पूर्वोत्तर की खूबसूरत संस्कृति का दूत हूं. हम पूर्वोत्तर में खेल अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे. मिज़ोरम ने कई चैंपियन दिए हैं और नई खेल नीति के साथ हम इसे और आगे बढ़ाएँगे.
  • मिज़ोरम के बांस के उत्पाद, जैविक अदरक और केले प्रसिद्ध हैं. हम जीवन को आसान बनाने और व्यापार को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. 
  • हमने नई जीएसटी व्यवस्था की घोषणा की है और कीमतों में भारी गिरावट आई है. 2014 में दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 27 प्रतिशत का भारी कर लगता था, अब यह 5 प्रतिशत है. 
  • इस बार त्योहारों का मौसम ज़्यादा उत्साहपूर्ण होगा. यात्रा करना और बाहर खाना सस्ता हो जाएगा, जिससे लोगों को और अधिक घूमने-फिरने में मदद मिलेगी.
  • हमारी अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है. 
  • ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैनिकों ने आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों को सबक सिखाया. हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. लोगों के सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का निर्माण होगा.
  • मैं सर्वोच्च देवता पथियन को नमन करता हूं, जो नीले पहाड़ों की इस खूबसूरत धरती पर नज़र रखते हैं.
  • मैं मिज़ोरम हवाई अड्डे पर पहुंच गया हूं. दुर्भाग्य से, खराब मौसम के कारण, मैं आइज़ोल में आपसे मिलने नहीं आ पा रहा हूं. फिर भी, मैं यहां से आपके स्नेह को सचमुच महसूस कर सकता हूं.


बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन की खासियत बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'कुछ साल पहले, मुझे आइज़ोल रेलवे लाइन की आधारशिला रखने का अवसर मिला था और आज हम इसे देशवासियों को समर्पित करते हुए गौरवान्वित हैं. कठिन भूभागों सहित कई चुनौतियों को पार करते हुए, बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन एक वास्तविकता बन गई है. हमारे इंजीनियरों के कौशल और हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह ने इसे संभव बनाया है.'

Mizoram, PM Modi
