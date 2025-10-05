विज्ञापन
दिवाली, छठ पर महंगा नहीं होगा हवाई टिकट, चंद घंटों में पहुंचेंगे अपने घर, सरकार ने बनाया यह खास प्लान

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने कहा है कि दिवाली जैसे त्योहारी मौके पर हवाई किरायों में एयरलाइंस की मनमानी नहीं चलेगी.

त्योहारी सीजन के आते ही हवाई टिकटों की कीमतों में होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने सख्त रुख अपनाया है. मंत्रालय ने DGCA को निर्देश दिया है कि वह त्योहारों के मौसम में हवाई किरायों पर नज़र रखे और अगर किरायों में तेजी से बढ़ोतरी होती है, तो उस पर जरूरी कदम उठाए. साथ ही एयरलाइंस को अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के निर्देश दिए हैं.

DGCA ने एयरलाइनों को दी सलाह

DGCA ने एयरलाइनों से चर्चा कर उन्हें सलाह दी है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करें, ताकि टिकटों की कमी या दाम बढ़ने की स्थिति न बने. एयरलाइनों ने DGCA को जानकारी दी है कि वे त्योहारों के सीजन में अतिरिक्त उड़ानें जोड़ रही हैं.

  • इंडिगो (IndiGo): लगभग 42 सेक्टरों में करीब 730 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करेगी.
  • एयर इंडिया (Air India) और एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express): संयुक्त रूप से 20 सेक्टरों में लगभग 486 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ेंगी.
  • स्पाइसजेट (SpiceJet): 38 सेक्टरों में लगभग 546 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है.

कुल मिलाकर, भारतीय एयरलाइंस कंपनियां त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए 1,700 से ज्यादा अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के लिए तैयार हैं.

पब्लिक अकाउंट कमेटी ने दी थी सिफारिश

यह सख्ती ऐसे समय में आई है जब हाल ही में संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) ने त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई किराए में बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई थी. कमेटी ने DGCA से घरेलू उड़ानों के किराए को कंट्रोल करने और बिजी रूट पर ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट संचालित करने की सिफारिश की थी.

कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बन रहा सिस्टम

DGCA ने समिति को बताया था कि वह एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे मांग के समय किराए को बेतहाशा बढ़ने से रोका जा सके. इस कदम से यात्रियों को उम्मीद है कि उन्हें आने वाले त्योहारी सीजन में किफायती हवाई यात्रा का लाभ मिल सकेगा.

