त्योहारी सीजन में हवाई किराए में मनमानी पर सख्ती, नागरिक उड्डयन मंत्री ने DGCA को दिए निगरानी के निर्देश

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइनों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सभी क्षेत्रों में हवाई किराए को उचित बनाए रखने के लिए कहा है. साथ ही एयरलाइनों द्वारा घोषित टैरिफ सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. 

त्योहारी सीजन में हवाई किराए में मनमानी पर सख्ती, नागरिक उड्डयन मंत्री ने DGCA को दिए निगरानी के निर्देश
केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइनों को त्योहारी सीजन के दौरान हवाई किराए को उचित बनाए रखने के लिए कहा है. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने त्योहारी सीजन के दौरान हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए.
  • मंत्री ने एयरलाइनों को हवाई किराए उचित बनाए रखने और टैरिफ सीमा का सख्ती से पालन करने को कहा है.
  • मंत्री ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन और यात्री सेवा गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया.
नई दिल्‍ली :

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने त्योहारी सीजन के दौरान नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) की टैरिफ निगरानी इकाई को हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने और एयरलाइनों द्वारा घोषित टैरिफ सीमा की अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. नायडू ने शुक्रवार को घरेलू एयरलाइनों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हवाई यात्रा की सुरक्षा और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए उनकी परफॉर्मेंस का आंकलन किया गया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइनों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सभी क्षेत्रों में हवाई किराए को उचित बनाए रखने के लिए कहा है. मंत्री ने डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने और एयरलाइनों द्वारा घोषित टैरिफ सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. 

एयरसेवा को किया अपग्रेड

मंत्रालय के यात्री शिकायत निवारण पोर्टल (Passenger Grievance Redressal Portal) - एयरसेवा (AirSewa) को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे यात्री हवाई किराए सीमा से ज्‍यादा बढ़ाए जाने से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकें. 

बैठक में एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा एयर, अलायंस एयर, फ्लाई91, फलाईबिग और इंडियावन एयर ने भाग लिया और सुरक्षा घटनाओं और यात्री शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित अपने प्रदर्शन के आंकड़े प्रस्तुत किए. 

एयरलाइनों ने दिया ये आश्वासन

एयरलाइनों ने आश्वासन दिया कि यात्री सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और बताया कि त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए हाई ट्रैफिक रूट पर अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई हैं.  

बैठक में राममोहन नायडू ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया और एयरलाइनों से यात्री सुविधा और सेवा गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. 

बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा, नागरिक उड्डयन महानिदेशक फैज अहमद किदवई और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. 

Directorate General Of Civil Aviation, Rammohan Naidu, Airfare
