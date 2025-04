PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बुलाया कश्मीर बंद

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम पर्वतीय रिजॉर्ट में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है और इसके विरोध में पूर्ण कश्मीर बंद का आह्वान किया है. इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है.

महबूबा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट में कहा, ‘‘चैंबर एंड बार एसोसिएशन जम्मू ने पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बुधवार को पूर्ण बंद का आह्वान किया है. मैं सभी कश्मीरियों से अपील करती हूं कि वे पहलगाम में हुए हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में इस बंद का समर्थन करने के लिए एकजुट हों.''

The Chamber & Bar Association Jammu has called for a complete shutdown tomorrow in protest against the horrific militant attack on tourists. I appeal all Kashmiris to unite in solidarity to support this bandh as a mark of respect for the innocent lives lost in the brutal assault…