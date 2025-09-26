विज्ञापन
विशेष लिंक

बदल कई नीले ड्रम वाली कातिल मुस्कान, जेल में रामायण और सुंदरकांड का पाठ, भगवान से मांगी ये मनोकामना

Meerut Blue Drum murder case: मेरठ का नीले ड्रम वाला कांड किसको याद नहीं होगा. जेल में बंद मेरठ की मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल नवरात्रि व्रत पर है. दोनों ने मनोकामना भी मांगी है.

Read Time: 3 mins
Share
बदल कई नीले ड्रम वाली कातिल मुस्कान, जेल में रामायण और सुंदरकांड का पाठ, भगवान से मांगी ये मनोकामना
Meerut Drum Murder Case
मेरठ:

मेरठ का नीला ड्रम कांड आपको याद ही होगा. अपने पति सौरभ की अपने प्रेमी साहिल के साथ हत्या कर लाश को नीले ड्रम में पैक करने वाली मुस्कान जेल से रिहाई के लिए नवरात्र के व्रत रख रही है. वो रामायण और सुंदरकांड का पाठ भी कर रही है. मुस्कान प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि धार्मिक पाठ करने से उसका बच्चा संस्कारी बने. व्रत के लिए जेल प्रशासन ने अलग से व्यवस्थाएं कर रखी हैं. सौरभ हत्याकांड को अंजाम देने वाली मुस्कान जेल में नवरात्र का व्रत रख रही है. वो देवी मां की उपासना कर कामना कर रही है कि जेल की चारदीवारी से जल्द उसे मुक्ति मिल जाए.

रिहाई की मनोकामना मांगी
सुबह शाम मुस्कान मां दुर्गा की पूजा अर्चना करती है और शाम को व्रत खोलती है. मुस्कान की कामना है कि उसे जेल से रिहाई मिल जाए. मुस्कान का ये बदला हुआ रूप भी जेल प्रशासन को हैरत में डाल रहा है. क्योंकि मुस्कान का दामन अपने पति सौरभ के कत्ल से दागदार है. मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ अपने पति सौरभ की चाकुओं से गोदकर हत्या कर डाली थी और फिर लाश के टुकड़े करके नीले ड्रम में पैक कर दिया था. मुस्कान अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और जेल से रिहाई को व्रत रख रही है. जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान नवरात्रि के व्रत रख रही है.

सुंदरकांड और रामायण पाठ कर रही
जेल अधीक्षक जिला जेल मेरठ वीरेश राज शर्मा का कहना है कि जेल की काल कोठरी में बंद मुस्कान गर्भवती भी है. एक तरफ वो मां दुर्गा के व्रत रख रही है, जबकि दूसरी तरफ रामायण और सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ और सुन रही है. मुस्कान चाहती है कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो संस्कारी बने, उसमें सद्गुण हो. इसीलिए हर नियमित सुंदरकांड का पाठ पढ़ती है और रामायण भी सुनती है. हालांकि मुस्कान के साथ ही जेल में बंद उसके प्रेमी साहिल ने भी नवरात्र का व्रत रखा था. उसने पहला व्रत रखा है और फिर आखिरी व्रत रखेगा. जेल में करीब 38 महिलाएं व्रत रख रही हैं. उनके लिए जेल प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं. जेल अधीक्षक मेरठ ने बताया कि मुस्कान से मिलने कोई नहीं आता है, लेकिन हां साहिल से मिलने उसकी नानी और भाई कई बार आ चुके हैं.

मेरठ का सौरभ हत्याकांड
मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का सौरभ हत्याकांड पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा था, क्योंकि एक पत्नी इतनी भी बेरहम हो सकती है कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या ही न करे बल्कि उसकी लाश के टुकड़े करके नीले ड्रम में भी सीमेंट से दफन कर दे. लोगों की ये सुनकर रूह कांप गई थी, लेकिन अब मुस्कान का बदला हुआ रूप भी चर्चा का विषय बना हुआ है. इतनी भी साफ है कि मुस्कान का गुनाह इतना बड़ा है कि जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता.

इनपुट सनोज शर्मा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meerut News, Neele Drum Wali Muskan, UP News, Meerut Blue Drum Murder Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com