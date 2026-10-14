Meerut Blue Drum Murder Case: 'हमें इंसाफ मिल गया...', मृतक सौरभ की मां ने अदालत को जताया आभार

मेरठ के ड्रम केस मामले में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल को मौत की सजा सुना दिया है. अब सौरभ की मां रेणु देवी ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है. मां ने कहा, "हमें इंसाफ मिल गया. हम फैसले से संतुष्ट हैं. न्याय देने के लिए कोर्ट का आभार है."

रेणु देवी ने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं कि उन दोनों को मौत की सजा मिली है. हमें वह इंसाफ मिला जिसकी हम तलाश कर रहे थे. हम अपने वकीलों, साथियों और स्टाफ के बहुत शुक्रगुजार हैं. हम हमेशा उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनके एहसानमंद रहेंगे. जो बेटी जेल में है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. जहां तक बड़ी बेटी की बात है, अगर उसके नाना-नानी उसे बिना किसी शर्त के हमें सौंप देते हैं, तो हम उसे अपने पास रखेंगे."