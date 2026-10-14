मेरठ के नीले ड्रम वाले मुस्कान-साहिल को आज मिलेगी सजा, फांसी की आहट से जेल में बेचैन हैं दोनों आरोपी

मेरठ के नीले ड्रम वाली मुस्कान तो आपको याद ही होगी. उसके और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की सजा का आज ऐलान होना है. जिला अदालत ने मुस्कान और साहिल को 30 सितंबर को दोषी करार दिया था. दोनों को आज सजा सुनाई जानी है. जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत दोनों की सजा पर आज अपना फैसला सुनाएगी. मुस्कान ने 3 मार्च 2025 को बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट में छिपा दिया था. 126 तारीखों में चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी माना था. कोर्ट ने ये भी माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या क और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की. फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, 'अपराध समाज में भय का माहौल पैदा करता है. सभी सबूतों की जांच के बाद यह साफ हो गया कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की.

कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया था, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाना था. अदालत ने 19 सितंबर को ही दोषसिद्धि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि समाज में इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिये अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में स्पष्ट संदेश जाए.

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मुस्कान की सास और देवर ने मांगी ये सजा

मुस्कान रस्तोगी की सास और उसके पति सौरभ राजपूत की मां उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उनके बेटे के कातिलों को सजा मिलेगी. मुस्कान की सास ने उसके और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की है.

मुस्कान ने पति की हत्या कैसे की?

मुस्कान ने पहले तो अपने पति सौरभ राजपूत को कथित तौर पर मादक पदार्थ देकर बेहोश किया और फिर साहिल की हेल्प से चाकू से उसकी हत्या कर दी. आरोप के मुताबिक, हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल जाकर पार्टी कर रहे थे. 17 मार्च को दोनों वापस लौटे. पुलिस ने दोनों को 18-19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था. 19 मार्च को दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किए जाने के दौरान गुस्साए वकीलों ने साहिल की पिटाई भी कर दी थी.

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