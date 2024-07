1991 के बजट को खरगे आज क्यों कर रहे हैं याद? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया था पेश

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी 1991 के उदारीकरण बजट की अभूतपूर्व उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस करती है और उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्थक और मजबूत दूसरी पीढ़ी के सुधारों की एक बार फिर से सख्त जरूरत है.

एक्स पर एक पोस्ट में, खरगे ने कहा कि जुलाई 1991 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उदारीकरण बजट ने आर्थिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत की थी.

उन्होंने कहा कि इस दूरदर्शी कदम ने देश में क्रांति ला दी, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया और लाखों लोगों को गरीबी और हाशिए से ऊपर उठाया. खरगे ने कहा, "कांग्रेस पार्टी इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस करती है, जिसने भारत के विकास को गति दी और प्रगति और समृद्धि को प्रेरित करना जारी रखा."

उन्होंने कहा, "आज, एक बार फिर, सार्थक, मजबूत दूसरी पीढ़ी के सुधारों की सख्त जरूरत है, जो मध्यम वर्ग और वंचितों दोनों की मदद करें."

