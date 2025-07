खड़े हुए और फिर वॉकआउट... जब राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुआ अमित शाह Vs खरगे

राज्यसभा में बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आमने-सामने आ गए. दरअसल विपक्षी सांसद सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और उनके जवाब की मांग कर रहे थे. शाह ने इस पर खरगे से कहा कि सदन में जवाब कौन देगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हो चुका था. खरगे और विपक्षी सांसद इससे शांत नहीं हुए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया. जानिए राज्यसभा में कैसे चली बहस.

नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगेः मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि सभी सदन के मेंबरों की पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद सदन में प्रधानमंत्री आकर अपने बातें रखेंगे. हमारे सवालों के जवाब देंगे. बहुत सारे सवाल उनको संबंधित हैं. यह नहीं है कि आप सक्षम नहीं है, यह मैं नहीं कहता हूं. हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ हम खेल खेलेंगे. लेकिन यहां रहते हुए भी पीएमसदन में नहीं आ रहे हैं तो यह सदन का अपमान है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह: सुनिए खरगे साहब. ज्यादातर अहम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खरगे साहब को बोलने नहीं देती है. पीछे से सारे को खड़े करती है. वह मुद्दा उठा रहे हैं. विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय लिया गया था, कि चर्चा आप जितना चाहो करेंगे, लेकिन जवाब कौन देगा, यह पीएम तय करेंगे.

