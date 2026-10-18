भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने सौंपी नई जिम्मेदारी, संभालेंगे चुनावी अभियान, अशोक सिद्धार्थ पर फिर बरसीं

बीएसपी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने के बाद अब पार्टी के चुनाव प्रचार का काम दे दिया है. मायावती ने 28 अक्टूबर से आकाश आनंद की ड्यूटी अलग अलग शहरों में लगाई है. इसके साथ ही मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि लोग इस अफवाह पर ध्यान ना दें कि आकाश की तरह अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी में वापस ले लिया जाएगा. आकाश के भाई ईशान आनंद दिल्ली में पार्टी का चुनाव और दस्तावेजों से जुड़ा काम करेंगे.

मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जैसाकि सर्वविदित है कि आकाश आनन्द, अपने रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लिये जाने के उपरान्त, अब बी.एस.पी. के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काफी सूझबूझ व परिपक्वता प्रदर्शित करते हुए पार्टी और मूवमेन्ट के कार्यों को, परिवार व रिश्ते-नाते आदि के ऊपर प्राथमिकता देते हुये, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में काफी मेहनत व तेजी से लग गये हैं, जबकि 'बहुजन समाज' के लोगों को उनसे पूरी अपेक्षा भी है.

उन्होंने बताया कि आकाश आनंद 28 अक्टूबर को बुलंदशहर, 2 नवंबर को सहारनपुर, 20 नवंबर को अयोध्या, 22 नवंबर को आगरा और 29 नवंबर को कानपुर नगर में बसपा की जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके अलावा 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पंजाब में बसपा की विचार संगोष्ठी में आकाश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसके बाद वे देश में दलितों, अति-पिछड़ों और अन्य उपेक्षित बहुजनों के मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

मायावती ने कहा कि पिछले दिनों जो भी अप्रिय घटनाक्रम हुए उसके लिये आकाश आनंद कम और उनके रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ ज्यादा जिम्मेवार हैं, तभी इनको पार्टी से बाहर करके राजनीति से भी सन्यास लेने की सलाह दी गई. लेकिन स्वार्थी तत्वों द्वारा लोगों को किस्म-किस्म के हथकंडे अपनाकर वरगलाने का काम अभी भी लगातार जारी है, जिससे पार्टी के सभी लोग जरूर सावधान और सतर्क रहें और आकाश आनंद को साौंपे गए सभी पार्टी कार्यक्रमों को पूरे तन, मन, धन से लग कर उन्हें जरूर सफल बनाएं.

मायावती ने यह भी कहा कि इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि आकाश आनंद की तरह अशोक सिद्धार्थ को भी पहले की तरह पार्टी में फिर वापस ले लिया जायेगा. ऐसी अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. अशोक सिद्धार्थ को किसी भी स्थिति और किसी कीमत पर फिर से पार्टी में वापस नहीं लिया जायेगा.