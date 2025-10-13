बिना यात्रा किए पाएं माता वैष्णो देवी का प्रसाद, बस करना होगा यह काम...

- दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में मां वैष्णो देवी के प्रसाद के लिए काउंटर बनाया गया है.
- श्रद्धालु मोबाइल के माध्यम से भी प्रसाद की बुकिंग कर सकते हैं और काउंटर से सीधे प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं.
- माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का उद्देश्य उन भक्तों को सुविधा प्रदान करना है जो मंदिर दर्शन नहीं कर पाते हैं.
मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर भक्त जम्मू में वैष्णों देवी माता का दर्शन करने किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो दिल्ली में भी प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए राजधानी दिल्ली में एक खास इंतजाम किया गया है, जहां से भक्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं.
कैसे मिलेगा वैष्णों देवी माता का प्रसाद?
अगर आप दिल्ली या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से मां वैष्णो देवी के प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस जम्मू-कश्मीर हाउस जाना होगा, जहां आसानी से आपको प्रसाद मिल जाएगा. वैष्णों देवी के प्रसाद को लेकर जानकारी देते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board) ने कहा, "मां की कृपा से राजधानी दिल्ली में एक खास प्रसाद-कम-स्मारिका काउंटर की शुरुआत की है. यह काउंटर नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में लगाया गया है, जहां पर भक्तों को मां का प्रसाद मिल सकता है."
काउंटर पर क्या-क्या मिलेगा?
श्राइन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई कि यह काउंटर फिलहाल 25 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा. यहां भक्तजन मां वैष्णो देवी का प्रसाद, सोने और चांदी के सिक्के, और अन्य पवित्र स्मारिका (Souvenir) सामग्री खरीद सकते हैं. श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर माता का प्रसाद प्राप्त करें और दिव्य वातावरण का अनुभव करें. इसके अलावा मोबाइल के जरिये प्रसाद की बुकिंग भी की जा सकती है.
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
दिल्ली में प्रसाद का काउंटर खुलने से सबसे अधिक लाभ राजधानीवासियों के अलावा एनसीआर को लोगों को होगा, खासकर गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, गुरूग्राम और फरीदाबाद में निवासियों को, जो किसी न किसी कारण से दिल्ली आते-जाते हैं.
श्राइन बोर्ड के पहल की प्रशंसा करते हुए दिल्ली निवासी दिलीप कुमार गुप्ता ने कहा, "दिल्ली के भक्तों के लिए यह बहुत अच्छी पहल है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का धन्यवाद, जिन्होंने मां के आशीर्वाद को और आसान बनाया. मैं 25 अक्टूबर से पहले ज़रूर जाऊंगा."
श्राइन बोर्ड ने कहा कि इस पहल का मकसद उन श्रद्धालुओं को सुविधा देना है जो वैष्णो देवी मंदिर (Vaishno Devi Temple) तक नहीं जा पाते, ताकि वे भी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें.
