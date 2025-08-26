सड़क पर कारें और गोले बन बरसने लगे पत्थर, अरुणाचल का ये वीडियो देख दिल दहल जाएगा

अरुणाचल प्रदेश के दिरांग-तवांग रास्‍ते के बीच में उस समय एक खतरनाक नजारा पेश आया जब अचानक भूस्‍खलन की वजह से बड़े-बड़े पत्‍थर और बोल्‍डर्स गिरने लगे. दिरांग के सैपर कैंप और न्युकमदुंग के बीच, बालीपारा-चारिद्वार-तवांग (बीसीटी) नेशनल हाइवे पर भारी भूस्खलन के कारण ट्रैफिक रुक गया. यूं तो घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है लेकिन इस घटना का वीडियो काफी डराने वाला है. इस घटना की वजह से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है.

हुआ था बड़ा भूस्‍खलन

जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, वह 24 और 25 अगस्त के बीच का बताया जा रहा है. रविवार से यहां पर हालात खराब होने शुरू हुए थे. सोमवार सुबह तक पद्मा होटल और चेपारा के बीच तीन संवेदनशील जगहों पर पहाड़ी के बड़े हिस्से के धंसने से स्थिति और भी गंभीर हो गई. दोपहर तक, सैपर कैंप के पास एक और बड़े भूस्खलन ने बालीपारा-चारिद्वार-तवांग (बीसीटी) नेशनल हाइवे को ब्‍लॉक कर दिया. इससे दिरांग में सैपर कैंप और न्युकमदुंग के बीच किलोमीटर 191.70 पर ट्रैफिक के खासा प्रभावित होने की जानकारी मिली.

'अभी और आएगा'

घटनास्थल से जो वीडियो आया है उसमें पहाड़ी से पत्थर लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं. ये बोल्‍डर्स वाहनों से टकरा रहे हैं और लोग घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. कुछ वाहन चट्टानों से बचने के लिए पीछे की ओर आते हुए नजर आ रहे हैं. पद्मा होटल के पास भूस्खलन के बाद लगभग 120 मीटर लंबा रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई.

घटनास्थल से मिले वीडियो में अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है, पहाड़ से पत्थर लुढ़क रहे हैं और लोग अपनी सुरक्षा के लिए भाग रहे हैं. एक आदमी चिल्‍लाता है, 'ओए कुछ आ रहा है.' तभी एक और चिल्‍लाता है, 'बैक करो, बैक करो, ऐ भाई, पीछे करो, पीछे करो. पीछे करो, जल्दी.' तभी एक और कहता है, 'और आएगा, हटो, हटो.' वीडियो में नजर आ रहा है कि लोग हॉर्न बजा रहे थे, अपनी गाड़ियों को पीछे कर रहे थे, कुछ तो अपनी गाड़ियों से उतरकर भाग रहे थे क्योंकि पत्थर लगातार गिर रहे थे.

अचानक गिरने लगे पत्‍थर

इसी जगह से आया एक और वीडियो और भी डरावना है. इस वीडियो में तो चट्टानें ही तेजी से गिरती हुई नजर आ रही हैं. इसमें नजर आ रहा है कि कैसे वाहन हाईवे पर फंसे हुए हैं. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक जिप्सी और एक बोलेरो पत्थर गिरने की वजह से उनकी चपेट में आ गए, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बच गए. हालांकि, दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है.

बताया जा रहा है कि लैंडस्‍लाइड की वजह से हाइवे का करीब 120 मीटर हिस्सा अब मलबे में दब गया है. इससे सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. तवांग से तेजपुर जाने वाले वाहनों को वापस लौटना पड़ा क्योंकि पूरा बीसीटी राजमार्ग अभी भी दुर्गम बना हुआ है.