शहीद दिवस: सुबह 9 से 12 बजे तक बदले रहेंगे दिल्ली के बड़े रूट, घर से निकलने से पहले यहां चेक कर लें ट्रैफिक एडवाइजरी

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज शुक्रवार को दिल्ली के राजघाट में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर कई प्रमुख सड़कों पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.

  • 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाती है
  • पुलिस ने राजघाट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और भीड़ को कारण बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए हैं
  • सुबह नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू हैं
नई दिल्ली:

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है. हर वर्ष 30 जनवरी को यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. देश भर में गांधीजी को श्रद्धांजलि दी जाती है, जबकि दिल्ली में राजघाट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.  इसी क्रम में सुरक्षा और भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजघाट और आसपास के इलाकों में आज बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए हैं.

 ये सभी डायवर्जन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेंगे. दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक रूप से राजघाट की ओर न जाएं और यदि आवश्यक कार्य से गुजरना पड़े, तो पहले से यातायात व्यवस्था की जानकारी अवश्य ले लें. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा कारणों से कई प्रमुख सड़कों को बंद किया जाएगा और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा.

ये मार्ग रहेंगे बंद

पुलिस के अनुसार, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आवश्यकतानुसार निम्नलिखित मार्गों पर प्रतिबंध, नियमन या डायवर्जन लागू किया जा सकता है.

  • आईटीओ चौक से बीएसजेड मार्ग पर दिल्ली गेट तक का रास्ता.
  • शांतिवान चौक से आईपी फ्लाईओवर तक का मार्ग. 
  • आसफ अली रोड-दिल्ली गेट से नेताजी सुभाष मार्ग तक.
  • शांतिवान चौक से निषाद राज मार्ग तक.
  • गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर तक.
  • राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बायपास तक.

इन मार्गों पर कार्यक्रम के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट भी होने की उम्मीद है, इसलिए पुलिस ने कहा है कि आम लोग इन सड़कों से दूरी बनाए रखें, ताकि अनावश्यक जाम और असुविधा न हो. 

आम जनता के लिए पुलिस ने दिया निर्देश

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें. अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें. सड़क किनारे अनियमित पार्किंग से बचें, क्योंकि इससे ट्रैफिक बाधित होता है. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत 112 पर सूचना दें. 

शहीद दिवस के कारण आज राजघाट पर राजनीतिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों का आगमन बढ़ सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं.

