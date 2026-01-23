दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक बारिश ने थाम दी गाड़ियों की रफ्तार, 26 जनवरी की रिहर्सल से कई रास्ते बंद

दिल्ली में शुक्रवार सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही. इसी बीच तालकटोरा स्टेडियम रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया. वहीं दिल्ली-गुरुग्राम राजमार्ग पर भारी यातायात जाम हो गया है. जहां वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. मौसम की मार के बीच गणतंत्र दिवस की फुल‑ड्रेस रिहर्सल के चलते सेंट्रल दिल्ली में कई मार्गों को बैरिकेड कर अस्थायी रूप से बंद किया गया था, जिससे ट्रैफिक का दबाव और बढ़ गया.

#WATCH | Delhi | Traffic snarls witnessed at Talkatora Road



The city has been receiving light rain since morning. A few roads in Central Delhi were cordoned off for the full-dress rehearsal of Republic Day. pic.twitter.com/Tn7BAYkgDu — ANI (@ANI) January 23, 2026

सुबह की बारिश और रोड पर भारी जाम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 17 से 21 जनवरी के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को लेकर सेंट्रल दिल्ली के कई मार्गों पर समय‑समय पर यातायात प्रतिबंध लागू हैं, जिनमें रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और C‑Hexagon जैसे प्रमुख जंक्शन शामिल हैं. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य परेड रिहर्सल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही और भी जगहों पर हल्की बारिश, भीड़भाड़ और रूट डायवर्जन के कारण वाहन रेंगते हुए नजर आए. पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक अलर्ट देखें, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं.

ये भी पढ़ें : Delhi Rains: आज तो दिन में रात हो गई... घने बादल और भारी बारिश से गजब नजारा, जानें कब तक होगी ये बेमौसम बरसात

Delhi: Continuous drizzle in Delhi-NCR since morning has caused heavy traffic congestion on the Delhi-Gurugram Highway pic.twitter.com/88jgAMxZ9v — IANS (@ians_india) January 23, 2026

रिहर्सल के चलते सेंट्रल दिल्ली में यातायात प्रतिबंध

राष्ट्रीय राजधानी में गरज के साथ बौछारें पड़ने के कारण शुक्रवार को सुबह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के ‘फुल ड्रेस रिहर्सल' कार्यक्रम में देरी हुई. गणतंत्र दिवस की परेड के रिहर्सल के दौरान शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला है जब आसमान में घने काले बादल छाए हों और कर्तव्य पथ पर बार-बार गरज की आवाजें गूंजने के साथ बारिश हो रही हो. सुबह कई जगहों पर बारिश होने से, लंबे समय से जारी शुष्क सर्दियों का दौर आखिरकार खत्म हो गया और राष्ट्रीय राजधानी में हल्की से मध्यम बौछारें हुईं.

खराब मौसम भी रिहर्सल देखते रहे लोग

मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण कार्यक्रम के आयोजन में देरी हुई जिससे कार्यक्रम स्थल पर अनिश्चितता का माहौल बन गया और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं. रिहर्सल में देरी होने के बावजूद सुरक्षाकर्मी और अधिकारी अपने-अपने स्थान पर बने रहे. इनमें से कई अधिकारी बारिश और कड़ाके की ठंड में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रेनकोट और जैकेट पहने नजर आए. रिहर्सल देखने के लिए सुबह जल्दी जमा हुए बुजुर्गों समेत लोगों ने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक की शीट ओढ़ ली.