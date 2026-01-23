विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक बारिश ने थाम दी गाड़ियों की रफ्तार, 26 जनवरी की रिहर्सल से कई रास्ते बंद

दिल्ली में शुक्रवार की सुबह कई जगहों पर बारिश होने से, लंबे समय से जारी शुष्क सर्दियों का दौर आखिरकार खत्म हो गया. लेकिन आज दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक बारिश ने थाम दी गाड़ियों की रफ्तार, 26 जनवरी की रिहर्सल से कई रास्ते बंद
  • दिल्ली में शुक्रवार सुबह से हल्की बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जाम की समस्या बढ़ गई
  • तालकटोरा स्टेडियम रोड और दिल्ली-गुरुग्राम राजमार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं
  • गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख मार्गों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली/गुरुग्राम:

दिल्ली में शुक्रवार सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही. इसी बीच तालकटोरा स्टेडियम रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया. वहीं दिल्ली-गुरुग्राम राजमार्ग पर भारी यातायात जाम हो गया है. जहां वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. मौसम की मार के बीच गणतंत्र दिवस की फुल‑ड्रेस रिहर्सल के चलते सेंट्रल दिल्ली में कई मार्गों को बैरिकेड कर अस्थायी रूप से बंद किया गया था, जिससे ट्रैफिक का दबाव और बढ़ गया.

सुबह की बारिश और रोड पर भारी जाम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 17 से 21 जनवरी के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को लेकर सेंट्रल दिल्ली के कई मार्गों पर समय‑समय पर यातायात प्रतिबंध लागू हैं, जिनमें रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और C‑Hexagon जैसे प्रमुख जंक्शन शामिल हैं. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य परेड रिहर्सल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही और भी जगहों पर हल्की बारिश, भीड़भाड़ और रूट डायवर्जन के कारण वाहन रेंगते हुए नजर आए. पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक अलर्ट देखें, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं.

ये भी पढ़ें : Delhi Rains: आज तो दिन में रात हो गई... घने बादल और भारी बारिश से गजब नजारा, जानें कब तक होगी ये बेमौसम बरसात

रिहर्सल के चलते सेंट्रल दिल्ली में यातायात प्रतिबंध

राष्ट्रीय राजधानी में गरज के साथ बौछारें पड़ने के कारण शुक्रवार को सुबह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के ‘फुल ड्रेस रिहर्सल' कार्यक्रम में देरी हुई. गणतंत्र दिवस की परेड के रिहर्सल के दौरान शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला है जब आसमान में घने काले बादल छाए हों और कर्तव्य पथ पर बार-बार गरज की आवाजें गूंजने के साथ बारिश हो रही हो. सुबह कई जगहों पर बारिश होने से, लंबे समय से जारी शुष्क सर्दियों का दौर आखिरकार खत्म हो गया और राष्ट्रीय राजधानी में हल्की से मध्यम बौछारें हुईं.

Latest and Breaking News on NDTV

खराब मौसम भी रिहर्सल देखते रहे लोग

मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण कार्यक्रम के आयोजन में देरी हुई जिससे कार्यक्रम स्थल पर अनिश्चितता का माहौल बन गया और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं. रिहर्सल में देरी होने के बावजूद सुरक्षाकर्मी और अधिकारी अपने-अपने स्थान पर बने रहे. इनमें से कई अधिकारी बारिश और कड़ाके की ठंड में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रेनकोट और जैकेट पहने नजर आए. रिहर्सल देखने के लिए सुबह जल्दी जमा हुए बुजुर्गों समेत लोगों ने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक की शीट ओढ़ ली.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Traffic Jam, Talkatora Road Congestion, Delhi Rain Traffic, Republic Day Rehearsal Traffic, Central Delhi Road Closures, Delhi Traffic Advisory, Light Rain Delhi, Traffic Snarls Delhi, Route Diversions Delhi, R-Day Rehearsal Restrictions
Get App for Better Experience
Install Now