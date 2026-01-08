'टॉक्सिक' में दिखा यश का बीवी को लेकर बेपनाह प्यार?  केजीएफ एक्टर की नई फिल्म पर फैन्स की अतरंगी थ्योरी

साउथ एक्टर यश अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर लंबे समय से चर्चा में है. फिल्म की घोषणा से ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों में फिल्म के पोस्टर्स ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया था. इस बीच अभिनेता ने गुरुवार को 40वें जन्मदिन के मौके पर फैंस को एक बड़ा तोहफा देते हुए फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया है. टीजर में यश अपने किरदार 'राया' के रूप में नजर आ रहे हैं. लेकिन टॉक्सिक में इस नाम के पीछे भी एक कहानी बताई जा रही है, जिसका खुलासा रेडिट के एक पोस्ट के जरिए हुआ है.
Yash और उनकी वाइफ के नाम से बना है Toxic का Raya
टीजर पूरी तरह से एक्शन और इंटेंस ड्रामा से भरा हुआ है. शुरुआत एक कब्रिस्तान के दृश्य से होती है, जहां कई लोग मौजूद हैं. उसी बीच यश की धमाकेदार एंट्री होती है और वह पूरी जगह को तहस-नहस कर देते हैं. इस दौरान उनका स्टाइलिश अंदाज, हाथ में बंदूक और मुंह में सिगार लिए हुए उनका दमदार लुक, दर्शकों को काफी पसंद आता है. इसी के बीच रेडिट के वायरल हुए पोस्ट में बताया गया कि राया का नाम यश का YA और उनकी पत्नी राधिका का RA को जोड़कर बनाया गया है.
टीजर को देखकर फिल्म को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कहानी यश के किरदार 'राया' के इर्द-गिर्द घूमती है और इसमें पांच प्रमुख महिला पात्र भी हैं. कियारा आडवाणी ने नादिया का किरदार निभाया है, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रोल में हैं, नयनतारा गंगा के किरदार में दिखेंगी, तारा सुतारिया रेबेका की भूमिका में हैं और रुक्मिणी वसंत मेलिसा के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म के मेकर्स ने सबसे पहले इन महिला किरदारों की झलक पेश की थी.
टॉक्सिक में सब कुछ है नंबर वन!
'टॉक्सिक' की टीम में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हैं. फिल्म के निर्देशन की कमान नेशनल अवार्ड विजेता गीतू मोहनदास ने संभाली है. वहीं हाई-ऑक्टेन एक्शन हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर जेजे पेरी, जिन्हें सीरीज 'जॉन विक' के लिए जाना जाता है, ने नेशनल अवार्ड विजेता जोड़ी अंबरिव और केचा खाम्फाकडी के साथ कोरियोग्राफ किया है.इस तरह फिल्म में एक्शन, स्टाइल और वर्ल्ड-क्लास विजुअल्स का भरपूर मिश्रण देखने को मिलेगा.
टॉक्सिक की रिलीज डेट
फिल्म को एक साथ कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट किया गया है. हिंदी, तमिल, तेलुगु, और मलयालम जैसी भाषाओं में डबिंग भी की जाएगी. 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज भी निर्धारित है. दोनों फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से दर्शकों को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.