VIDEO : जब सानविका को लेने स्कूल पहुंचे मनोज तिवारी, ऐसा था बेटी का रिएक्शन

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इन दिनों राजनीति की व्यस्त गलियों से दूर अपने एक बेहद भावुक और पारिवारिक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. अक्सर चुनावी रैलियों और संसद की बहसों में नजर आने वाले मनोज तिवारी का एक बिल्कुल अलग रूप उनके प्रशंसकों को देखने को मिला है. उन्होंने एक दिल छू लेने वाली वीडियो साझा की है, जिसमें वह अपनी छोटी बेटी को स्कूल से लेने पहुंचे हैं.

वीडियो की शुरुआत में अपने पिता को स्कूल के बाहर देख कर पूरी तरह हैरान रह जाती है. उसकी आंखों में खुशी दिखाई देता है. वह मासूमियत से अपने पिता से पूछती है, "मुझे लेने आप आ गए? मैंने तो यह सोचा भी नहीं था और मैंने तो आपको आने को कहा भी नहीं था." इस पर मनोज तिवारी एक बहुत ही सरल और मार्मिक जवाब देते हैं, "मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें लेने चला आया."

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी बेटी सानविका को स्कूल से लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं. और पिता-बेटी की यह प्यारी झलक लोगों को खूब पसंद आ रही है.#ManojTiwari pic.twitter.com/sGjrXCHuBt — NDTV India (@ndtvindia) March 7, 2026

एक्स पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए मनोज तिवारी ने लिखा, 'दिन में थोड़ा समय निकालकर अपनी बिटिया को स्कूल से लेने चला गया. ये सुख भी अलग है. 5 साल की बेटी का रिएक्शन भी ऐसा #daughterfather.'

