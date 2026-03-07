उन्हें बिहार में ही रहना चाहिए... नीतीश कुमार को लेकर राबड़ी देवी का बड़ा बयान

बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है. अब ऐसे में उनका दिल्ली आना अब तय है. उधर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नामों पर विचार कर रही है. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी के बीच अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने शनिवार को कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहना चाहिए.राबड़ी देवी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए मांग की कि नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए.

राबड़ी देवी ने दावा किया कि भाजपा, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश कर रही है. इसका मकसद भाजपा को बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा करने में मदद करना है.पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की खबरों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. इस घटनाक्रम से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, जिससे इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य का अगला नेतृत्व कौन करेगा.

विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि यह घटनाक्रम बिहार में लीडरशिप स्ट्रक्चर को बदलने के लिए भाजपा की एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने भी नीतीश कुमार के राज्यसभा सीट मांगने के फैसले की आलोचना की. भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का वादा किया गया था. ऐसे में अब मुख्यमंत्री की भूमिका से हटना जनादेश के साथ धोखा होगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का अपने साथियों को कमजोर करने का इतिहास रहा है. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना पूरी तरह से अपनी मर्जी से नहीं हो सकता है. उन्होंने नीतीश कुमार से बिहार की राजनीति न छोड़ने और महागठबंधन में शामिल होने की अपील की.उन्होंने सुझाव दिया कि अगर नीतीश कुमार विपक्ष के साथ आ जाते हैं, तो नए चुनाव हो सकते हैं और इंडिया ब्लॉक के तहत नई सरकार बन सकती है. उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) के विधायकों से भी महागठबंधन में शामिल होने की अपील की.

