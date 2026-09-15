मणिपुर में फिर हिंसा भड़की, दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या; कई फार्म हाउस फूंके

मणिपुर के जिरीबाम जिले के लेइसंग कुकी गांव में हिंसा की एक नई घटना में दो आदिवासी महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई फार्महाउस जला दिए गए. जिरीबाम-तामेंगलोंग सीमा पर हुई इस हिंसा ने ग्रामीणों के बीच डर बढ़ा दिया है और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से पैदा कर दी हैं.

खबरों के मुताबिक, लेइसंग-मुक्टोखाल इलाके में दोपहर करीब 3 बजे पीड़ितों पर उस समय हमला हुआ जब वे अपने खेतों में काम कर रहे थे. स्थानीय सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद कई अन्य ग्रामीण, जो अपने-अपने खेतों में गए थे, लापता हैं. मृतकों की पहचान लेइसंग गांव की रहने वाली चोंगा सिटलहोउ (60) - जो स्वर्गीय सेइडौ सिटलहोउ की पत्नी थीं - और किम्बोई सिंगसन (30) - जो पाओसेई सिंगसन की बेटी थीं - के तौर पर की गई है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, चोंगा सिटलहोउ अपने खेत में जलावन के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं, तभी उन पर गोलीबारी हुई. किम्बोई सिंगसन, जिन्होंने हाल ही में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और खेती में अपने माता-पिता की मदद करने के लिए घर लौटी थीं, भी इस हमले में मारी गईं.

आस-पास के कई फार्महाउस भी जला दिए गए

खबरों के मुताबिक, इस इलाके और आस-पास के कई फार्महाउस भी जला दिए गए, जिससे जान-माल के नुकसान के अलावा आम लोगों की संपत्ति और खेती-बाड़ी से जुड़ी आजीविका के नष्ट होने को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस खबर को लिखे जाने तक लापता लोगों की संख्या और मरने वालों की कुल संख्या के बारे में साफ़ जानकारी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि दूर-दराज़ के इलाकों से अभी भी जानकारी आ रही है.

यह ताज़ा हमला 13 सितंबर को तामेंगलोंग ज़िले के टोलन गांव और नोनी ज़िले के लोंगपी गांव में अलग-अलग हमलों में चार आदिवासी नागरिकों (जिनमें एक विवाहित जोड़ा भी शामिल था) की मौत के ठीक दो दिन बाद हुआ है. 13 सितंबर की इन हत्याओं के बाद बड़े पैमाने पर निंदा हुई थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से तुरंत जाँच कराने के साथ-साथ संवेदनशील बस्तियों के लिए कड़ी सुरक्षा की माँग भी उठी थी.

लेइसंग में हुई इस नई हिंसा ने जिरीबाम-तामेंगलोंग बेल्ट में रहने वाले ग्रामीणों, खासकर उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है जो अपनी आजीविका के लिए दूर-दराज़ के खेतों पर निर्भर हैं. सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद, ग्रामीण अपने परिवारों का पेट पालने के लिए खेतों में जाना जारी रखे हुए हैं. इस ताज़ा घटना ने उन आम नागरिकों के सामने आने वाले खतरों को उजागर किया है, जिन्हें लगातार तनाव के बीच सुनसान खेती वाले इलाकों में जाना पड़ता है.

फार्महाउस में आग लगाने की खबरों ने हिंसा को एक नया मोड़ दे दिया है. इससे उन परिवारों की रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है जो पहले से ही लंबे समय से चल रहे संघर्ष के साये में जी रहे हैं. हाल की हत्याओं के बाद, कुकी-ज़ो सिविल सोसाइटी संगठनों की ओर से सुरक्षा बढ़ाने, असुरक्षित बस्तियों की सुरक्षा करने, तय समय में जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग और तेज़ हो सकती है.

फिर से हिंसा फैलने का डर

टॉलेन, लॉन्गपी और अब लेइसंग में हुए हमलों के सिलसिले ने इलाके की असुरक्षित बस्तियों में और हिंसा फैलने का डर बढ़ा दिया है. इस संघर्ष का सबसे बुरा असर आम नागरिकों पर ही पड़ रहा है. हमले के हालात, लापता ग्रामीणों का पता, फार्महाउस को हुए नुकसान और हताहतों की अंतिम संख्या के बारे में और जानकारी का इंतज़ार था.

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