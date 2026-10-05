जंतर मंतर पर छेड़खानी के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत को मिला प्रमोशन

दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत को एडिशनल डीसीपी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है. यह प्रमोशन ऐसे समय में हुआ है जब 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान उन पर एक तथाकथित महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था. आरोपों को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उनके नाम का प्रमोशन आदेश जारी हो गया.

विवेक भगत उन 12 DANIPS अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें उच्च पद पर पदोन्नति दी गई है. विभागीय आदेश के तहत उन्हें एसीपी से एडिशनल डीसीपी बनाया गया है. उनके साथ 11 अन्य अधिकारियों को भी प्रमोट किया गया है.

छेड़खानी का आरोप

गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने खुद को पत्रकार बताते हुए विवेक भगत पर छेड़खानी का आरोप लगाया था. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई थी और मामले को लेकर सवाल उठाए गए थे. हालांकि, प्रमोशन आदेश में इस विवाद का कोई जिक्र नहीं है और पदोन्नति नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई है.

दिल्ली पुलिस और DANIPS कैडर में यह प्रमोशन सूची इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें शामिल एक अधिकारी का नाम हाल के दिनों में विवादों के कारण सुर्खियों में रहा है. ऐसे में विवेक भगत को एडिशनल डीसीपी के पद पर पदोन्नत किए जाने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो सकती है.

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