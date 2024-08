हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम

असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है.

सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता और सीएम सरमा ने कहा कि यह निर्णय हिंदू और मुस्लिम नेताओं सहित सभी विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था, जबकि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री की पार्टी ने नफरत फैलाने और समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए मुसलमानों को आसान लक्ष्य बनाया है.

दोनों के बीच विवाद का कारण तेजस्वी यादव की एक्स पर की गई एक पोस्ट है. इसमें सरमा पर कटाक्ष करते हुए कहा गया था कि वह "सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और योगी का चीनी संस्करण बनना चाहते हैं." उनका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर था.

आरजेडी नेता ने यह नहीं बताया कि उनका इशारा चीन से आने वाले घटिया गुणवत्ता वाले सामान की ओर था या पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर, जहां लोग अक्सर उनके प्रति नस्लभेदी टिप्पणियों की शिकायत करते रहे हैं.

तेजस्वी यादव के हमले का जवाब देते हुए सरमा ने कहा, "दो घंटे के जुम्मा अवकाश को खत्म करना मुख्यमंत्री का फैसला नहीं था, बल्कि सभी हिंदू और मुस्लिम विधायकों का फैसला था. जब शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की, तो सदन में किसी भी मुस्लिम विधायक ने कोई विरोध नहीं जताया. असम विधानसभा में कुल 126 में से 25 मुस्लिम विधायक हैं."

सरमा ने कहा कि, असम में जुम्मे के ब्रेक को खत्म करने के निर्णय को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया. बिहार या देश की किसी भी अन्य विधानसभा में ऐसा कोई ब्रेक है ही नहीं., मैं हैरान हूं कि असम के बाहर के लोग बिना सोचे-समझे इसका विरोध कर रहे हैं.

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों में इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव स्पीकर की अध्यक्षता वाली नियम समिति के समक्ष रखा गया था, जिसने सर्वसम्मति से जुम्मा प्रथा को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की.

मणिपुर के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता एन बीरेन सिंह भी इस लड़ाई में कूद पड़े. उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि आरजेडी नेता ने असम के मुख्यमंत्री को "सिर्फ इसलिए चीनी" कहा क्योंकि वह पूर्वोत्तर से हैं.

