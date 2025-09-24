विज्ञापन
जेल से बोल रहा हूं, 1 करोड़ दो नहीं तो मरवा दूंगा... दिल्ली में गैंगस्टर ने ऐसे मांगी रंगदारी

फुटेज में दो बदमाश नासिर की दुकान के बाहर एक पर्ची चिपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पर्ची पर लिखा है, "नूरे... लाई वाला विक्की पहलवान बोल रहा हूं मंडोली जेल से 1 करोड़ चाहिए नहीं तो मरवा दूंगा."

जेल से बोल रहा हूं, 1 करोड़ दो नहीं तो मरवा दूंगा... दिल्ली में गैंगस्टर ने ऐसे मांगी रंगदारी
  • उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में दो बदमाशों ने एक गारमेंट्स दुकानदार से करोड़ की रंगदारी मांगी है.
  • रंगदारी की पर्ची पर मंडोली जेल में बंद विक्की पहलवान का नाम और एक जान से मारने की धमकी लिखी थी.
  • घटना की सीसीटीवी फुटेज में बदमाश दुकानदार की दुकान के बाहर पर्ची चिपकाते हुए स्पष्ट रूप से नजर आए हैं.
नई दिल्ली:

उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दो बदमाशों ने एक घर के बाहर पर्ची लगाकर ₹1 करोड़ की रंगदारी मांगी है. पर्ची में लिखा था, "नूरे, लाई वाला विक्की पहलवान बोल रहा हूं, मंडोली जेल से 1 करोड़ चाहिए नहीं तो मरवा दूंगा." CCTV फुटेज में साफ तौर पर दो लोग घर के बाहर पर्ची लगाते हुए दिख रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

जाफराबाद में एक रेडी-मेड गारमेंट्स दुकानदार नासिर को जान से मारने की धमकी देकर ₹1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है. यह चौंकाने वाली घटना 18 सितंबर की रात की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में दो बदमाश नासिर की दुकान के बाहर एक पर्ची चिपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पर्ची पर लिखा है, "नूरे... लाई वाला विक्की पहलवान बोल रहा हूं मंडोली जेल से 1 करोड़ चाहिए नहीं तो मरवा दूंगा."

इस पर्ची से साफ है कि रंगदारी मांगने वाला दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है. दुकानदार नासिर की शिकायत पर जाफराबाद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.


 

