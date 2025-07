पंचवक्त्र मंदिर में फिर चमत्कार! बस परिक्रमा कर चले गए विकराल रूप दिखा रहे ब्यास

Panchvaktra Temple Miracle: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जब आसमान से आफत बरसी और ब्यास नदी विकराल रूप में उफान पर आई, तब भी एक चमत्कार ने लोगों को अचंभे में डाल दिया. ब्यास के रौद्र प्रवाह के बीच मंडी शहर का प्राचीन पंचवक्त्र महादेव मंदिर, चट्टान की तरह डटा रहा. इस बार नदी की जलधारा मंदिर की परिक्रमा करते हुए निकल गई, लेकिन अंदर प्रवेश न कर सकी.

ये वही पंचवक्त्र मंदिर है, जो जुलाई 2023 की तबाही में पानी से लबालब भर गया था. उस वक्त मंदिर का दरवाजा तक नहीं खुल पा रहा था और अंदर केवल नंदी बैल के सींग ही नजर आते थे. मंदिर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह सिल्ट से भर गया था और मंदिर तक जाने वाला पुल ब्यास की धार में बह गया था. पानी उतरने के तीन दिन बाद जब मंदिर पूरी तरह प्रकट हुआ, तो श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई थीं.

इस बार बारिश की रफ्तार और ब्यास का वेग फिर डराने वाला रहा. पंडोह डैम का जलस्तर खतरे के निशान 2941 फीट के बेहद करीब 2922 फीट तक पहुंच गया. बीती रात डेढ़ लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया.

पिछले साल पंचवक्त्र मंदिर का ऐसा था हाल

#WATCH | Himachal Pradesh: Mandi's Panchvaktra temple has been submerged in water due to a spate in the Beas river following incessant heavy rainfall. pic.twitter.com/sk7wjpbnah