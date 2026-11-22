असम के गुवाहाटी शहर के बीचों-बीच एक हैरान कर देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की इमारत के ठीक सामने फुटपाथ के नीचे बने नाले से किसी के कराहने की धीमी आवाजें सुनकर राहगीर दंग रह गए.

स्थानीय लोगों ने उस युवक को नाले से बाहर निकाला. बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से वहां फंसा हुआ था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह कौन है और नाले के अंदर कैसे पहुंचा, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है. पुलिस इस घटना के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है.

यह घटना गुवाहाटी में RBI के ठीक सामने, फुटपाथ वाले एक व्यस्त इलाके में हुई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वहां से गुजर रहे राहगीर तब चौंक गए जब उन्होंने फुटपाथ के नीचे बने नाले से किसी की आवाज सुनी.

मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने उस युवक को बाहर निकाला. ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से नाले के अंदर पड़ा हुआ था. फिलहाल, यह साफ नहीं है कि वह कौन है, कहां से आया है, या वह नाले में कैसे गिर गया. हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि वह 4 दिन से नाले में फंसा था.

स्थानीय लोगों ने आगे आकर उसकी जान बचाई, लेकिन उसकी पहचान क्या है और वह वहां कैसे पहुंचा, इन सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं.