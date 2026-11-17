असम के डुलियाजान में सामने आए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी वारदात के बाद फरार थे और ट्रेन के जरिए भागने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू दास और आमिर दास के रूप में हुई है. डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों को सिमालुगुड़ी के पास एक चलती ट्रेन से हिरासत में लिया गया. पुलिस काफी समय से उनकी तलाश कर रही थी और लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी.

तीन शव मिलने से मच गया था हड़कंप

यह मामला सोमवार शाम डुलियाजान के कमलाबाड़ी इलाके से सामने आया था. यहां एक घर के बंद कमरे से एक ही परिवार के तीन लोगों के शव बरामद किए गए थे. मृतकों में पति, पत्नी और उनकी बेटी शामिल थे. एक साथ तीन लोगों की हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई थीं. शुरुआती जांच के बाद आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया. अब दो आरोपियों की गिरफ्तारी को जांच में अहम सफलता माना जा रहा है.

हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि परिवार के तीन लोगों की हत्या क्यों की गई. पुलिस मामले के पीछे की वजह, आरोपियों की भूमिका और वारदात की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और आगे की जांच के बाद मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

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