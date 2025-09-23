दो बड़े मलयालम ऐक्टर के घरों पर रेड, लग्जरी कार स्मगलिंग केस में एक्शन

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और कस्टम विभाग ने लग्ज़री कारों की टैक्स चोरी के खिलाफ देशभर में बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत केरल में कई ठिकानों पर डीआरआई की तरफ से कार्रवाई की गई है. सूत्रों के मुताबिक, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और मल्लपुरम जिलों में 30 जगहों पर छापेमारी की जा रही है. जांच की जद में कई हाई-प्रोफाइल लोग आए हैं. जांच टीम ने अभिनेता पृथ्वीराज और दुलकर सलमान के ठिकानों पर भी छापेमारी की है.

जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर राज्यभर के प्रमुख कार शोरूम की भी गहन जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जिनसे वाहन जब्त होंगे, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और संबंधित कागजात पेश करने के लिए कहा जाएगा.

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आठ तरह की महंगी कारों को भूटान के रास्ते भारत लाया गया और टैक्स चोरी की गई. इसके लिए पहले हिमाचल प्रदेश में वाहनों का पंजीकरण कराया गया और फिर देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया. कई मामलों में असली रजिस्ट्रेशन नंबर बदल दिए गए ताकि उनकी असल पहचान छुपाई जा सके.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सेलिब्रिटी के घरों पर की गई कार्रवाई महज प्रक्रिया का हिस्सा है. यह ऑपरेशन व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें शोरूम और व्यक्तिगत आयातकों दोनों को जांच के दायरे में रखा गया है. लग्ज़री वाहनों की ऊंची कीमत को देखते हुए इस तरह की टैक्स चोरी के मामले ज्यादा सामने आते हैं.

