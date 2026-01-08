विज्ञापन

15 करोड़ के बजट में 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म के सेट पर हुआ था कुछ ऐसा, फूट-फूटकर रोए थे सेट पर मौजूद लोग

फिल्म की लीड हीरोइन ने बताया कि जब अपना सीन ओके करने के बाद वो पीछे मुड़ीं तो देखा कि हर किसी की आंखें नम थीं.

द केरल स्टोरी साल 2023 में रिलीज हुई थी
नई दिल्ली:

अभिनेत्री अदा शर्मा की साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी' काफी चर्चा में रही थी. फिल्म में एक भावुक टेलीफोन सीन है, जहां का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस अदा, शालिनी उन्नीकृष्णन अपनी मां से फोन पर बात करती है. अदा ने इस सीन को शूट करने का मजेदार लेकिन बेहद खास किस्सा शेयर किया है. फिल्म का यह सीन बेहद इमोशनल है, जिसमें वह आईएसआईएस के चंगुल में फंसी होने की पीड़ा व्यक्त करती है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में अदा शर्मा ने फिल्म सेट का एक बहुत भावुक और मजेदार किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि फिल्म के कई सीन इतने गहरे थे कि शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट रो पड़ती थी. खास तौर पर एक 'टेलीफोन सीन' का जिक्र करते हुए वह इमोशनल नजर आईं.

अदा ने बताया, "'द केरल स्टोरी' मेरे लिए बेहद खास फिल्म है. इससे जुड़े कई यादगार किस्से हैं, लेकिन सबसे खास था टेलीफोन सीन जो फिल्म के अंत में आता है. इस सीन में मेरा किरदार अफगानिस्तान की जेल में बंद है और अपनी मां से फोन पर बात कर रहा होता है. मां केरल में है. यह सीन एक लंबे टेक में शूट किया गया. निर्देशक सुदीप्तो सेन ने बीच में कट नहीं किया."

निर्देशक सुदीप्तो सेन की खासियत गिनाते हुए अदा बताती हैं, "फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जहां लंबे टेक लिए गए, जिससे एक्टर के परफॉर्मेंस में कोई रुकावट नहीं आती. यह सुदीप्तो सर की खासियत है कि वह लंबे टेक लेते हैं, जो एक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है. जब यह सीन शूट हो रहा था, तो मैं खुद बहुत रो रही थी क्योंकि सीन में बहुत भावनाएं थीं. जब सुदीप्तो सर ने 'कट' कहा, तो मैं मुड़ी और देखा कि मेरी हेयरड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सब रो रहे थे."

अदा शर्मा ने हंसते हुए बताया, "सच बताऊं तो मुझे टिश्यू पेपर चाहिए था क्योंकि मेरी आंख के साथ ही नाक से भी पानी बह रहा था, लेकिन सबकी आंखें नम थीं. मैंने दूसरी तरफ देखा तो कैमरा टीम, डीओपी और लाइटमैन भी आंसू पोंछ रहे थे. निर्देशक सुदीप्तो सेन खुद रो रहे थे और उनके पीछे खड़े असिस्टेंट डायरेक्टर भी आंसू बहा रहे थे. मैं निर्देशक के पास जाना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि क्या एक और शॉट लेंगे या यही फाइनल है, लेकिन सब इतने भावुक हो चुके थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे."

सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी 'द केरल स्टोरी' एक संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म है, जिसमें अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था और सामाजिक मुद्दों पर खुली बहस छेड़ी. अदा की एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हुई.
 

