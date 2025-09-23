देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनकर तैयार, देखें इंटीरियर, जानें कब से पटरी पर दौड़ेगी

Vande Bharat Sleeper Train: देश की पहली वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन बनकर तैयार हो गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनकर तैयार और इसकी टेस्टिंग प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. लेकिन किस रूट पर वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन चलेगी, अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ है. बता दें कि वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्‍ट्स है.

रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन को जोड़े में चलाना होता है. इसलिए दूसरी ट्रेन भी बनाई जा रही है, जो 10 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी. दोनों ट्रेनें तैयार होने के बाद किसी रूट का चयन करके इसे चलाया जाएगा. पिछले कुछ समय से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि पहले स्लीपर ट्रेन दिल्ली से पटना या फिर दिल्ली से बनारस की बीच चलाई जाएगी. कुछ रिपोर्टर्स में दिल्ली से कोलकाता के बीच भी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का दावा किया जा रहा था.

देश में पहली स्‍लीपर ट्रेन कहां चलेगी, ये भी तय नहीं है. लेकिन सूत्र के अनुसार, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अक्टूबर के अंत में पटरी पर दौड़ सकती है.

वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन का निर्माण बीईएमएल (BEML) द्वारा किया गया है. ट्रेन की बॉडी हाई ग्रेड ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से बनी है, जो इसे मजबूत और सुरक्षित बनाती है. इसे 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका ट्रायल 180 किमी/घंटे की रफ्तार पर किया गया है.

कोच का इंटीरियर बहुत ही आकर्षक और आधुनिक है, जिसमें बेहतर लाइटिंग और सुंदर डिज़ाइन है. बर्थ को राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा आरामदायक बनाने पर ध्यान दिया गया है. स्वचालित दरवाजे, टच-फ्री बायो-वैक्यूम टॉयलेट, और सीसीटीवी कैमरे जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं.

ये भी पढ़ें :- जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जानिए टाइमिंग और रूट