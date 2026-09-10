महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक और टाटा मैजिक की टक्कर, 9 की मौत

महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार ट्रक और टाटा मैजिक की भिड़ंत में 9 लोगों की मौत हो गई है. इसके अलावा तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए है. घायलों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत नाजुक होने के कारण मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. जानकारी के अनुसार यह भीषण हादसा शाम करीब 6:30 बजे नांदेड़-भोकर हाईवे पर वाकद गांव के पास सीताखंडी इलाके में हुआ. भोकर से नांदेड़ की दिशा में जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही टाटा मैजिक यात्री वैन को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भयानक थी कि टाटा मैजिक वैन के परखच्चे उड़ गए और वह छिटककर सड़क के किनारे जा गिरी. वैन में कुल 12 यात्री सवार थे, हादसे के वक्त दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी. घायलों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत नाजुक होने के कारण मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, यह भीषण हादसा शाम करीब 6:30 बजे नांदेड़-भोकर हाईवे पर वाकद गांव के पास सीताखंडी इलाके में हुआ.

जोरदार टक्कर की वजह से 9 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और सड़क पर क्षत-विक्षत शव बिखर गए. हादसे की तेज आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े और पुलिस व एंबुलेंस को घटना की सूचना दी. इसके अलावा 3 घायलों को आनन-फानन में भोकर और नांदेड़ के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वैन को टक्कर मारने के बाद ट्रक का अगला हिस्सा भी पूरी तरह पिचक गया. इसके चलते ट्रक ड्राइवर केबिन के अंदर ही फंस गया. पुलिस और बचाव दल उसे बाहर निकालने की लंबी कोशिश चली. वैन में सफर कर रहे सभी लोग स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस हादसे में गलती किसकी थी.