ड्राइवर पर गजब तूफान सवार! हिमाचल में बस से भिड़ा दी कार, देखिए वीडियो

हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यह वीडियो तेज रफ्तार की बस से टक्कर की है. घटना शमिला के पास बनूटी नाम की जगह की बताई जा रही है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से एक तेज रफ्तार कार सामने से आ रही है हिमाचल रोड वेज की बस को सीधे टक्कर मार देती है.

कार और बस के बीच हुई इस टक्कर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. कार का बस को टक्कर मारने की ये घटना पीछे से आ रही एक दूसरी कार के डैश बोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया है.

इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से तेज रफ्तार लाल रंग की कार ने हिमाचल परिवहन की बस को सीधे टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद बस सड़क किनारे जा कर रुक गई. इस टक्कर में कार का बोनट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. जबकि कार के चालक को मामूली चोटें आईं. इस टक्कर के बाद बस के अंदर से एक शख्स दौड़कर कार चालक के पास पहुंचा. उसने कार का दरवाजा खोला और चालक को बाहर निकाला. कार चालक को इस घटना में हल्की चोटें आई हैं.