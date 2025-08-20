विज्ञापन
विशेष लिंक

ड्राइवर पर गजब तूफान सवार! हिमाचल में बस से भिड़ा दी कार, देखिए वीडियो

कार और बस के बीच हुई इस टक्कर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. कार का बस को टक्कर मारने की ये घटना पीछे से आ रही एक दूसरी कार के डैश बोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया है. 

Read Time: 2 mins
Share
ड्राइवर पर गजब तूफान सवार! हिमाचल में बस से भिड़ा दी कार, देखिए वीडियो
शिमला में तेज रफ्तार कार ने बस में मारी टक्कर
  • हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास बनूटी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने हिमाचल रोड वेज की बस को टक्कर मारी
  • इस हादसे का वीडियो पीछे से आ रही दूसरी कार के डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
  • टक्कर के बाद बस सड़क किनारे जाकर रुकी जबकि कार का बोनट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
शिमला:

हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यह वीडियो तेज रफ्तार की बस से टक्कर की है. घटना शमिला के पास बनूटी नाम की जगह की बताई जा रही है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से एक तेज रफ्तार कार सामने से आ रही है हिमाचल रोड वेज की बस को सीधे टक्कर मार देती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

कार और बस के बीच हुई इस टक्कर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. कार का बस को टक्कर मारने की ये घटना पीछे से आ रही एक दूसरी कार के डैश बोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया है. 

इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से तेज रफ्तार लाल रंग की कार ने हिमाचल परिवहन की बस को सीधे टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद बस सड़क किनारे जा कर रुक गई. इस टक्कर में कार का बोनट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. जबकि कार के चालक को मामूली चोटें आईं. इस टक्कर के बाद बस के अंदर से एक शख्स दौड़कर कार चालक के पास पहुंचा. उसने कार का दरवाजा खोला और चालक को बाहर निकाला. कार चालक को इस घटना में हल्की चोटें आई हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal Pradesh Roadways, Car And Bus Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com