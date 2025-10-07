विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ से बस पर गिरा मलबा, 15 की मौत, सीएम सुक्खू ने जताया शोक

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ से बस पर गिरा मलबा, 15 की मौत, सीएम सुक्खू ने जताया शोक
  • हिमाचल के बिलासपुर के झंडूता उपमंडल में भूस्खलन से एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें दस लोगों की मौत हुई
  • बस में सवार तीस लोग बरठीं के नजदीक पहाड़ी दरकने से मलबा गिरने के कारण दुर्घटना का शिकार हुए थे
  • CM सुक्खू ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया
शिमला:

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के बालूघाट क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस घटना में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक बस में 30 लोग सवार थे. बरठीं के नजदीक अचानक पहाड़ी दरकने के कारण मलबे के नीचे बस के आ जाने की वजह से सभी लोग बस में फंसे रह गए. इस घटना पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने शोक व्यक्त किया है और तेजी से राहत बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.

मुख्यमंत्री निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए. मुख्यमंत्री शिमला से पूरे हालात की लगातार निगरानी रख रहे हैं. सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है.

