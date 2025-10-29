ड्रग्स पर बड़ी चोट: इंटरपोल और केन्या ने पकड़ी एक टन मेथ, 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी कीमत

भारतीय महासागर क्षेत्र में ड्रग तस्करी के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्रवाई में केन्या की नौसेना ने इंटरपोल की मदद से समुद्र में एक टन से ज्यादा मेथामफेटामाइन बरामद की है. यह खेप करीब 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8 अरब केन्याई शिलिंग) की बताई जा रही है. यह कार्रवाई 21 अक्टूबर को हुई जब केन्या की नौसेना ने मोंबासा के तट से करीब 340 नॉटिकल मील दूर एक बिना झंडे वाले जहाज (flagless vessel) को रोका. यह ऑपरेशन इंटरपोल को मिली अंतरराष्ट्रीय खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ था. सूचना बहरीन स्थित Regional Narcotics Interagency Fusion Cell (RNIFC) और सेशेल्स के Regional Coordination Operations Centre (RCOC) से साझा की गई थी.



तीन दिन बाद जहाज को मोंबासा लाया गया, जहां केन्याई नौसेना के डिप्टी कमांडर की अगुवाई में एक मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया. इस टीम में केन्या कोस्ट गार्ड, पोर्ट अथॉरिटी, इमिग्रेशन, स्वास्थ्य विभाग और एंटी-नारकोटिक्स यूनिट जैसी कई सरकारी एजेंसियां शामिल थीं.



इंटरपोल ने इस अभियान में सलाहकार और मॉनिटरिंग एजेंसी की भूमिका निभाई. उसने मौके पर क्राइम सीन मैनेजमेंट, सर्च ऑपरेशंस और सबूतों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला ताकि आगे की न्यायिक कार्रवाई मजबूत रह सके. इस दौरान इंटरपोल ने अमेरिकी नौसेना की NCIS (Naval Criminal Investigative Service) से भी सहयोग लिया, जिसके दो अधिकारी मौके पर मौजूद थे.



सर्च ऑपरेशन में कुल 769 पैकेट्स बरामद किए गए जिनमें 1,024 किलो क्रिस्टल जैसा पदार्थ मिला. फॉरेंसिक जांच में यह 98% शुद्ध मेथामफेटामाइन पाया गया. जहाज पर मौजूद 6 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर ड्रग तस्करी के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है.

