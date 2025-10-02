असम के लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं. इसलिए इस मामले ने अब नया मोड ले लिया है. अब इस मामले में हत्या के आरोप जोड़े गए हैं. असम सीआईडी ​​की एसआईटी मामले की जांच कर रही है. इसी बीच सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार असम पुलिस की एसआईटी ने उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और को-सिंगर अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 4 हो गई हैं.

हादसे के दौरान दोनों मौजूद थे

गोस्वामी और महंत दोनों 19 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के दौरान क्रूज पार्टी में गर्ग के साथ थे. एसआईटी के सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार वीडियो में गोस्वामी को गर्ग के बेहद करीब तैरते हुए देखा गया, जबकि महंत ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की, इसी वजह से दोनों से पिछले छह दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है.

'आईपीसी 103 (हत्या) के तहत आरोप जोड़े'

गुरुवार को शर्मा और श्यामकानु महंत पर गर्ग की मौत के संबंध में हत्या, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही से मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया था. सीआईडी के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना गुप्ता ने कहा, "जांच चल रही है और मैं इस समय जानकारी साझा नहीं कर सकता, लेकिन हमने आईपीसी 103 (हत्या) के तहत आरोप जोड़े हैं."

'हमें कानून पर भरोसा है'

वहीं, सिंगर की पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और हर कोई जानना चाहता है कि कौन किस अपराध का दोषी है. उन्होंने कहा, "जांच जारी है और पुलिस इसे अपने तरीके से संभाल रही है, इसलिए, हमें अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कानून अपना काम करेगा. मुझे पूरा विश्वास है कि हमें अपनी कानूनी व्यवस्था के जरिए न्याय मिलेगा और जांच सही तरीके से होगी. हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि उस दिन असल में क्या हुआ था और हम जानना चाहते हैं कि कौन दोषी है. अगर कोई जिम्मेदार है, तो उसे बहुत जल्द सजा मिलेगी."

एसआईटी प्रमुख गुप्ता ने कहा कि टीम सिंगापुर से सबूत इकठ्ठे करने के लिए वहां जाने की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है.