महाराष्ट्र : भिवंडी में धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़, अमेरिकी नागरिक सहित तीन गिरफ्तार

गरीब वनवासी लोगों को यह कहकर लालच दिया जा रहा था कि यीशु की प्रार्थना करने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी. उनके पास ईसाई धर्म के प्रचार से संबंधित भारी मात्रा में साहित्य भी मिला. इस रैकेट का मास्टरमाइंड जेम्स वॉटसन बताया जा रहा है, जो एक अमेरिकी नागरिक है.

भिवंडी:

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट से जुड़े एक अमेरिकी नागरिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि इन लोगों ने बस्तियों में आदिवासी किसानों की गरीबी और अज्ञानता का फायदा उठाकर धर्मांतरण करने की कोशिश की. हिंदू संगठनों की निशानदेही और स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया.

यह रैकेट कथित तौर पर एक सेवाभावी संस्था की आड़ में गरीब आदिवासी (वनवासी) समुदायों को पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहा था. 03 अक्टूबर को भिवंडी तालुका के भुईशेत और चिंबी पाडा गाँव में ईसा मसीह के लिए प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जेम्स वॉटसन और उसके साथी साईनाथ गणपति सर्पे और मनोज गोविंद कोल्हा ने गांव की महिलाओं, पुरुषों और छोटे बच्चों को प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया.

इसके साथ ही अपने साथ लाई गई किताबें पढ़ीं और ईसा मसीह और ईसाई धर्म की प्रार्थना का प्रचार किया. जेम्स वॉटसन को उसके स्थानीय सहयोगियों के साथ यह कार्यक्रम करते देख बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे.  कार्यकर्ताओं ने पाया कि वहां हिंदू धर्म के देवी-देवताओं और रीति-रिवाजों की आलोचना की जा रही थी.

गरीब वनवासी लोगों को यह कहकर लालच दिया जा रहा था कि यीशु की प्रार्थना करने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी. उनके पास ईसाई धर्म के प्रचार से संबंधित भारी मात्रा में साहित्य भी मिला. इस रैकेट का मास्टरमाइंड जेम्स वॉटसन बताया जा रहा है, जो एक अमेरिकी नागरिक है. वह 2016 में पर्यटक वीजा पर भारत आया और बाद में व्यवसाय वीजा हासिल करके बिना कोई व्यवसाय किए ठाणे और पालघर जिलों में कथित रूप से धर्मांतरण का काम कर रहा था.

यह प्रार्थना कार्यक्रम पारोल रोड पर भुईशेत गांव में मनोज गोविंद कोल्हा के घर के सामने एक खुली जगह पर आयोजित किया गया था. आरोपी मनोज गोविंद कोल्हा, साईनाथ गणपती सर्पे, और 58 वर्षीय अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन (ठाणे, हीरानंदानी एस्टेट निवासी) गाँव की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे. स्थानीय निवासी रविनाथ सावजी भुरकुट ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता संदीप भगत और दादा गोसावी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया.

पुलिस ने साईनाथ गणपती सर्पे, जेम्स वॉटसन और मनोज गोविंद कोल्हा को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. संदीप भगत की शिकायत पर, तीनों के खिलाफ भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. भिवंडी तालुका पुलिस अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

