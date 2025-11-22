महाराष्ट्र निकाय चुनाव: वोटिंग से पहले ही भाजपा ने 100 पार्षदों की निर्विरोध जीत का दावा किया

महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ा दावा किया है. पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा कि नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में भाजपा के 100 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं.

चव्हाण ने शुक्रवार को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख पर कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वास्तविक मतदान से पहले ही 100 से अधिक भाजपा पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.'

क्षेत्रवार जीत का ब्योरा

इनमें से चार पार्षद तटीय कोंकण क्षेत्र से, 49 उत्तरी महाराष्ट्र से, 41 पश्चिमी महाराष्ट्र से और तीन-तीन मराठवाड़ा व विदर्भ से हैं. इसके अलावा तीन उम्मीदवार नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष पद पर भी निर्विरोध चुने गए हैं.

बता दें कि राज्य की 246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान दो दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी.

क्या है विवाद?

चुनावी मुकाबले से पहले का दौर भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों की निर्विरोध जीतों से प्रभावित रहा. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा की वंशवादी राजनीति अब जमीनी स्तर तक पहुंच गई है और नेताओं के परिजनों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तंत्र का दबाव डाला गया.

जामनेर में जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन नगरपालिका परिषद अध्यक्ष चुनी गईं, क्योंकि कांग्रेस और NCP के उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया. धुले जिले में विपणन मंत्री जयकुमार रावल की मां नयन कुंवर रावल निर्विरोध अध्यक्ष बनीं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई अल्हड कलोटी भी चिखलदरा नगरपालिका परिषद में निर्विरोध चुने गए. कांग्रेस नेता यशोमति ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को धमकाने और प्रलोभन देने का खेल हुआ.

भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों की मौजूदगी

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर, कपड़ा मंत्री संजय सावकारे, मंत्री अशोक उइके, पूर्व सांसद रामदास तड़स, विधायक मंगेश चव्हाण और विधायक प्रकाश भारसाकले सहित कई नेताओं के रिश्तेदार या तो मैदान में हैं या निर्विरोध जीत चुके हैं.