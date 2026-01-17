'बीजेपी ने पैसों के दम पर चुनाव जीता', महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव का बड़ा आरोप

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे ने शनिवार को बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया. उद्धव ने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में बहुत सा पैसा खर्च किया है. उन्होंने प्रेशर कुकर बांटे, साड़ियां बांटी और बाकी चीजें भी बांटी. इस सबके लिए पैसा कहां से आया. ईडी, सीबीआई ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह उनकी पार्टी को तोड़कर उनके ही पार्टी नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वैसे ही बीजेपी अब शिंदे की शिवसेना को तोड़कर बीएमसी में अपना महापौर बनाएगी.

चुनावों में पैसे बांटने का लगाया आरोप

उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि इस चुनाव में पैसे और मुफ्तखोरी का व्यापक इस्तेमाल हुआ है. चुनाव से 4 दिन पहले भारी मात्रा में पैसा बांटा गया था. लोगों को मिक्सर, वॉशिंग मशीन दी गई. इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव में बांटने के लिए ये बेहिसाब पैसा कहां से आया? क्या नोटबंदी नाकाम हो गई?

बीजेपी को मिले वोटों पर सवाल उठाया

उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लगभग सभी कुर्सियां खाली थीं. मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई उन्हें इतने वोट मिले हैं, अगर मिले तो उन्हें किसने वोट दिए? खाली कुर्सियों ने? खाली कुर्सियां कैसे वोट दे सकती हैं शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने कहा कि हम मुंबई में अपना मेयर बनाना चाहते हैं और इस दिशा में काम करेंगे. चुनाव के ये नतीजे हमें कमजोर नहीं करते. हमारे उम्मीदवारों ने कड़ी मेहनत की थी और वे जीते भी हैं.

जोड़तोड़ से बीजेपी बनाएगी अपना महापौर

बीएमसी का महापौर किसका होगा, इस सवाल पर उद्धव ने कहा कि इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूं. पहले तय होने दीजिए कि वो (बीजेपी और शिंदे शिवसेना) आपस में ढाई-ढाई साल का महापौर बनने देंगे क्या? जैसे मेरे साथ किया गया था. मेरी ही पार्टी को तोड़ कर मेरे ही आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया. वैसे ही, अब उनकी भी पार्टी तोड़ कर वो अपना महापौर बनायेंगे.

पार्षदों को रिजॉर्ट में रखे जाने पर भी उठाया सवाल

बीएमसी में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर उद्धव ने कहा कि जिन लोगों ने अपने चुने हुए पार्षदों को रिसॉर्ट में रखा है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्हें किस बात का डर है. बता दें कि शिवसेना शिंदे के 29 पार्षदों को फाइव स्टार होटल में ठहराया गया है ताकि वो पाला न बदल लें. दरअसल टीम बीजेपी ने 227 वार्ड वाली बीएमसी में 118 सीटें हासिल की हैं. वहीं उद्धव की शिवसेना को 65 सीटें ही मिल पाई हैं. पूरे विपक्ष को मिला लें तो भी उनकी कुल सीटें 106 हैं, जो बहुमत से 8 कम हैं.

MNS से गठबंधन पर कही बड़ी बात

राज ठाकरे की एमएनएस के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहने से जुड़े सवाल का उद्धव ने सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मैं मिठाई खा रहा हूं, पहले इसे पचाने दीजिए, उस मसले (गठबंधन) पर बाद में भी चर्चा की जा सकती है. अगर हम ऐसा भी करते हैं तो समस्या क्या है उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर शिवसेना और मनसे ने अच्छी तरह से समन्वय किया और फिलहाल कोई समस्या नहीं है.

उद्धव ने बीजेपी को हिंदुत्व को लेकर भी घेरा और कहा कि हिंदुत्व बीजेपी का विचारधारा नहीं है. ये तो चुनावों के लिए फेक नेरेटिव खड़ा किया गया है. उन्होंने कहा कि मैं ये फिर बोल रहा हूं, अगर बालासाहेब ने बीजेपी को 2 वक्त की रोटी नहीं दी होती तो आज ये पार्टी राजनीति में कुपोषण से मर जाती.

