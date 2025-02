बंगाल की खाड़ी में आज सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी है.

An earthquake with a magnitude of 5.1 on the Richter Scale hit the Bay of Bengal at 06:10 IST today

(Source - National Center for Seismology) pic.twitter.com/Fro47VpwTK