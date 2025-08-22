'ये अब तय है कि TMC जाएगी, BJP आएगी', कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर बोले PM मोदी

PM Modi Kolkata Visit: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विभिन्न मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मैं ऐसे समय में कोलकाता आया हूं जब दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. कोलकाता नए रंग में, नई रौनक के साथ सज रहा है. आस्था और आनंद के पर्व के साथ जब विकास का पर्व भी जुड़ जाता है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है. यहां से कुछ ही दूरी पर मुझे कोलकाता मेट्रो और हाइवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है.

जब बंगाल का उदय होगा तभी भारत विकसित बनेगाः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाजपा मानती है, भाजपा की श्रद्धा है कि जब बंगाल का उदय होगा, तभी विकसित भारत बनेगा.

बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार ने दिए भरपूर पैसे

उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है. बंगाल में नेशनल हाइवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अपने 10 साल में दिया था, उससे 3 गुना से ज्यादा पैसा हमारी भारत सरकार ने बंगाल को दिया है. रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में तीन गुना बढ़ाया गया है.

केंद्र का भेजा हुआ पैसा TMC काडर पर खर्च होता हैः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है. चुनौती ये है कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है. वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है, इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है.

West Bengal's progress has long been stalled by TMC's corruption and misrule. BJP stands as the beacon of hope for a brighter tomorrow. Addressing a massive @BJP4Bengal rally in Kolkata.

बंगाल के विकास के लिए पीएम ने असम, त्रिपुरा का दिया उदाहरण

उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले पड़ोस में असम और त्रिपुरा के भी यही हाल थे, लेकिन जबसे असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां जनता को मिलने लगा है. आज इन राज्यों में हर घर जल का काम तेजी से चल रहा है. आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर गरीब को मिल रहा है. गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं.

बंगाल को नई बदलाव की सख्त जरूरत है

पीएम मोदी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल को एक नई शुरुआत और परिवर्तनकारी बदलाव की सख्त जरूरत है. आजादी के बाद से राज्य ने लंबे समय तक कांग्रेस और बाद में वामपंथी शासन का अनुभव किया है. 15 साल पहले, पश्चिम बंगाल के लोगों ने बदलाव की मांग की थी और मां, माटी, मानुष के नारे पर भरोसा जताया था.



हालांकि, तब से स्थिति काफी बिगड़ गई है. भर्ती घोटाले ने राज्य के युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है. भ्रष्टाचार और अराजकता तृणमूल कांग्रेस के शासन की पहचान बन गए हैं. यह स्पष्ट है कि जब तक तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहेगी, पश्चिम बंगाल की प्रगति और विकास अवरुद्ध रहेगा.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल में भी जनता तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि यहां भी भाजपा सरकार होनी चाहिए. ये अब तय है कि TMC जाएगी, BJP आएगी.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मजयंती का 125वां है. भाजपा का तो जन्म ही डॉ. मुखर्जी के आशीर्वाद से हुआ है. वे भारत के औद्योगिक विकास के जनक रहे हैं. दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उन्हें कभी इसका श्रेय नहीं दिया. देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में भारत की पहली इंडस्ट्री पॉलिसी उन्होंने ही बनाई थी.



उनकी नीतियों में बंगाल की इस धरती की कुशलता थी, यहां का अनुभव था. अगर हम उस नीति पर चले होते, तो देश की तस्वीर कुछ और होती. हमें गर्व है कि हम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक हैं, हम मां भारती के सेवक हैं. जो सपने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, उनके लिए एक सैनिक की तरह हम अपना जीवन खपा रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर का भी पीएम मोदी ने किया जिक्र

उन्होंने कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है, वो सिद्ध करके दिखाती है. इसका ताजा प्रमाण अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है. हमारी सेना ने सीमापार आतंकियों और आतंक के आकाओं के अड्डों को खंडहर में बदल दिया. हमारी सेनाओं ने आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की आज भी नींद उड़ी हुई है.

