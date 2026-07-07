महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ED का शिकंजा, 940 Cr. की संपत्ति कुर्की को लेकर शिकायत दर्ज करवाई

प्रवर्तन न‍िदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बुक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹940.77 करोड़ की संपत्ति को ज़ब्त करने की पुष्टि के लिए प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में दिल्ली के बिजनेसमैन विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है. ED का आरोप है कि विकास गर्ग से जुड़ी संपत्तियां अपराध की हासिल हुई कमाई से बनाई गई हैं. 5 जून के प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर के बाद PMLA की धारा 5(5) के तहत शिकायत दर्ज की गई है।

ईडी के मुताब‍िक, ₹940.77 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, क्योंकि आरोप है कि ये अपराध से हासिल हुई कमाई या ऐसी कमाई से खरीदी गई संपत्तियां हैं. जब्त की गई संपत्तियों में ₹893.03 करोड़ की चल संपत्ति और ₹47.73 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है.

ज़ब्त की गई सबसे बड़ी संपत्तियों में Ebix Inc. के 12.84 लाख शेयर शामिल हैं, जो Eraaya Lifespaces Ltd. के ज़रिए रखे गए थे और जिनकी हिस्सेदारी 64.20% है. इनकी कीमत 765.77 करोड़ रुपये है. ईडी ने Ebix Inc. में 10.66% हिस्सेदारी का भी ज़िक्र किया है, जिसकी कीमत ₹127.26 करोड़ है. ईडी का आरोप है कि अपराध से मिली इस रकम का इस्तेमाल पहले ही हो चुका है, इसलिए PMLA के तहत उसे जब्त नहीं किया जा सकता.

कारोबारी से जुड़ी कई संपत्तियों को भी क‍िया जब्‍त

ED ने आरोपी से जुड़ी कई संपत्तियों को भी जब्‍त किया है. इनमें दिल्ली में 'द अमैरिलिस' में लग्ज़री अपार्टमेंट, सफदरजंग डेवलपमेंट स्कीम में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, बाबर रोड पर एक रिहायशी प्रॉपर्टी, शिवाजी मार्ग पर एक अपार्टमेंट, विकास गर्ग का एक फ़्लैट और शिकायत में नामज़द कंपनियों के पास गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान और देहरादून में संपत्तियां शामिल हैं.

अपराध से की गई कमाई से बनाई संपत्ति‍यां

शिकायत के अनुसार, ईडी को यह मानने का कारण है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर अपराध से हुई कमाई से बनाई गई थीं और इसलिए PMLA के तहत इन्हें ज़ब्त किया जा सकता है. एजेंसी ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जानकारी दी है क‍ि सभी प्रतिवादियों को अस्थायी ज़ब्ती का आदेश तामील करा दिया गया है.

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