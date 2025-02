महाकाल की महाआरती, बाबा विश्वनाथ का आज अद्भुत रूप... महा-शिवरात्रि पर भोले के सारे रूप देखें

आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की महाआरती का भव्य आयोजन हो रहा है, जहां बाबा महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया है. मंदिर 44 घंटे तक खुला रहेगा, और भक्तों की भीड़ अलौकिक दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है. दूसरी ओर, काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का मनमोहक श्रृंगार भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. यहाँ मंदिर 69 घंटे तक खुला रहेगा, और महाकुंभ स्नान के बाद अखाड़ों के संत भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

सोमनाथ, केदारनाथ, ओंकारेश्वर जैसे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में भी विशेष पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का दौर जारी है. मंदिरों को फूलों, झालरों और दीयों से सजाया गया है, जो इस पर्व की भव्यता को दोगुना कर रहा है. भक्त दिनभर व्रत रखकर रात में जागरण और भजन-कीर्तन में डूबे हैं. मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था, जिसे भक्त उत्साह और श्रद्धा से मना रहे हैं। देशभर में भोलेनाथ के ये विविध रूप भक्ति और आस्था की अनुपम मिसाल पेश कर रहे हैं.

उज्जैनः महाकालेश्वर मंदिर

Ujjain, Madhya Pradesh: Priests perform Aarti at Shree Mahakaleshwar Temple on the occasion of Mahashivratri pic.twitter.com/BJhQi83Gn4 — IANS (@ians_india) February 26, 2025

वाराणसीः काशी विश्वनाथ मंदिर

Varanasi, Uttar Pradesh: On the occassion of Mahashivratri, Mangala Aarti was performed at Kashi Vishwanath Temple. Baba Vishwanath was adorned as a divine groom, with a special decoration marking the grand celebration pic.twitter.com/BwLBnEvL9P — IANS (@ians_india) February 25, 2025

हरिद्वारः गंगा आरती

VIDEO | Mahashivratri 2025: Devotees gather in large numbers to attend Ganga Aarti at Har Ki Pauri in Haridwar.#Mahashivratri2025



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/BMMuluOWQC — Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2025

दिल्ली गौरी शंकर मंदिर

VIDEO | Devotees throng Delhi's Gauri Shankar Temple in large numbers to offer prayers on the occasion of Maha Shivratri. #MahaShivaratri pic.twitter.com/r9MvbNqDQa — Press Trust of India (@PTI_News) February 25, 2025

दिल्ली चांदनी चौक

#WATCH | Delhi: Devotees offer prayers at Chandni Chowk's Gauri Shankar Mandir on Maha Shivratri pic.twitter.com/4Pexna3kyv — ANI (@ANI) February 26, 2025

मुंबई बाबुलनाथ मंदिर