Mahashivratri Upay for 2025: देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव (Lord Shiva Blessing Upay)सनातन धर्म में पूजनीय हैं. भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के दिन को सनातन धर्म में महाशिवरात्रि (Mahashivratri Upay for Lord Shiva Blessing) के त्योहार के रूप में मनाया जाता है. इसी दिन भगवान शिव मां पार्वती के साथ परिणय सूत्र में बंधे थे. हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन देश भर में महाशिवरात्रि (Mahashivratri Ke Upay) का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भक्त भगवान शिव और मां पार्वती के लिए व्रत आदि करते हैं और मंदिरों में पूजा होती है. कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, अगर आप भी इस शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ खास उपाय कर सकते हैं.

कब है महाशिवरात्रि 2025 (When is Mahashivratri 2025)

महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है. इस साल यानी 2025 में महाशिवरात्रि का त्योहार 26 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है. ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के दिन नक्षत्रों के खास संयोग बन रहे हैं. 26 फरवरी के दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है जिसे काफी पुण्यकारी माना जाता है. इसी दिन श्रेणी, बुध और सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे. इसकी वजह से महाशिवरात्रि पर बुधादित्य योग बन रहा है. इसी दिन तीन ग्रह एक साथ कुंभ राशि में विराजमान होने से त्रिग्रही योग भी बन रहा है जिसे बहुत शुभ कहा जाता है.

महाशिवरात्रि पर इन उपायों से प्रसन्न होंगे भगवान शिव और मां पार्वती (Do These Things on Mahashivratri for blessing of Lord Shiva)

मुराद पूरी करने के लिए

महाशिवरात्रि के दिन जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें. जलाभिषेक करते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें. ऐसा करने पर आपके मन की मुराद जरूरी पूरी होगी.

संतान सुख पाने के लिए

अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो ये उपाय करें. महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 छोटे छोटे शिवलिंग बनाएं. अब 11 बार इन शिवलिंग का जलाभिषेक करें. जलाभिषेक करते वक्त भोले भंडारी से संतान प्राप्ति की मनोकामना करें.

मनोकामना पूर्ति के लिए

अगर आप खास मनोकामना करना चाह रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का उपाय करें. महाशिवरात्रि के दिन 21 साफ और साबुत बेलपत्र लेकर आएं. अब हर बेलपत्र पर ओम नमः: शिवाय लिखें और शिवलिंग पर अर्पित करते रहें.

धन संबंधी दिक्कतें दूर करने के लिए

महाशिवरात्रि पर मछलियों को आटे की बनी गोलियां खिलाएं. ऐसा करने पर भगवान शिव आपकी धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने का आशीर्वाद देंगे. महाशिवरात्रि पर आटे का बना दीपक जलाने से भी धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं.

दूर होगी हर परेशानी

अगर जीवन में हर मोड़ पर कोई ना कोई परेशानी आ रही है तो भगवान शिव के वाहन नंदी का उपाय करें. महाशिवरात्रि के दिन नंदी को हरा चारा खिलाएं. ऐसा करने पर जीवन की दिक्कतें दूर होंगी. नंदी को चारा खिलाना यानी घर के आस पास किसी बैल को हरा चारा खिलाना है. ऐसा करने पर आपके जीवन में खुशहाली और मधुरता आएगी.

शमी का उपाय करें

शमी का वृक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है. महाशिवरात्रि पर शमी के वृक्ष की पूजा करें और उसे जल अर्पित करें. शमी के फूल औऱ पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित करने पर भगवान शिव काफी प्रसन्न हो जाते हैं.

अन्न दान से खुलेगी किस्मत

महाशिवरात्रि के दिन अन्न दान को बहुत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन अन्नदान से भगवान शिव खुश हो जाते हैं. महाशिवरात्रि के दिन अन्नदान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है. मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर अन्न दान से पितरों को मोक्ष मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है.